端午節2024｜TVB隊尾二過終點 安德尊不滿王俊棠帶隊「嗱口嗱面」

去年安德尊(大王)在主持龍舟節目時，寸王俊棠帶隊多年都是未嬴過，今年他再次在節目寸對方，就算在旁的麥美恩多次著他小心說話，以免成為新聞話題，大王一樣無面俾。

《沙田龍舟競賽 2024》今日(10日)假沙田城門河舉行，無綫電視派出 旗下職藝員龍舟隊參與無綫盃中龍混合邀請賽決賽，與其餘 8支龍舟隊伍角逐冠軍殊榮。無綫每屆都派員出賽，每次都是包辦最尾一、二位置，純粹志在參與，玩票性質。

大王在節目表示王俊棠成日累人︰「佢一人贏全家，一人累身家，佢累晒人地架，佢叫喊令人好炆，佢又扮大佬，佢今年(係)鼓手，鼓手應該要係香港小姐，等我哋睇住划，佢嗱口嗱面咁！」麥美恩就表示今年可能有機會反敗為勝，並隔空為TVB龍舟隊打氣。

王俊棠在現場接受何沛珈訪問，何沛珈問為何她冇法加入TVB龍舟隊，王俊棠笑謂見到靚女會唔識划，但自信滿滿表示今年猛將如雲，「想輸都難」。他續稱TVB龍舟隊上了11堂，但自己因為要工作未有參與很多堂，之後更大喊口號「TVB隊冇得頂，TVB隊一定勝」！

其後鏡頭即播出中龍混合邀請賽決賽，TVB龍舟隊在第5線道，旁述鍾志光表示TVB隊很努力，又跟觀眾說︰「大家都要考慮同事們工作時間未能經常練習」，並不忘大讚擔任鼓手的王俊棠肌肉非常結實及簡介對方是香港航海學校的高材生。最後TVB隊尾二衝過終點，鍾志光充滿正能量說︰「我哋同事盡晒力，盡晒力！棠哥領導嘅TVB隊力壓7號！唔錯啦！可以完成賽事，棠哥領導唔錯，佢哋練得8課算係咁，最重要係TVB隊每年都參與，呢班健兒值得鼓掌！」

鍾志光、何沛珈及何泳芍擔任節目主持，今年鍾志光將TVB隊在尾二的情況形容為「力壓7號」。

安德尊嬲爆王俊棠

大王見到TVB隊又輸，非常勞氣跟麥美恩呻︰「有乜理由棠哥又黑口黑面，一人累全家！你見人地啲女健兒一邊吹BB一邊打，佢就自己打自打，邊有節奏呀！棠哥練水又練得少，人哋練11堂，佢得3堂！淨係顧住去搵食，你累晒啲同事，日日去練水！」在旁的麥美思只好和應說︰「係嘅！係有啲影響嘅！」

麥美恩著他收斂些少，免得被人指他針對不王俊棠，大王續說︰「又咁講，鍾Sir最有厚道，真係高手，佢話『TVB隊力壓7號！』真係唔簡單！」