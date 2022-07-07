竹內涼真新劇《六本木Class》今晚開播 香港黃Viu同步上架

翻拍自人氣韓劇《梨泰院Class》的《六本木Class》，日本將於今晚當地時間9時開播，本港「黃Viu煲劇平台」亦在香港時間今夜9點上架。《六本木Class》講述宮部新（竹內涼真飾）的父親死於一場意外，出身財閥的肇事者順利逃脫法律制裁，他為父親討回公道卻鋃鐺入獄，從此跌落人生谷底！僅有初中學歷、還有犯罪前科的宮部經歷千辛萬苦，終於在六本木開設居酒屋「二代目宮部」，並一路披荊斬棘逆襲成王、成功向兇手復仇。

延續韓版「甜夜」氛圍，《六本木Class》把舞台從首爾梨泰院的小酒館搬到東京六本木的居酒屋，並由竹內涼真夥拍平手友梨奈和新木優子，而忠於原著設定，竹內涼真將髮型修剪成栗子頭，前「櫸坂46」主將平手友梨奈的造型亦令人眼前一亮。另有傳平手是原著作者趙光真親自欽點的演員，難怪《六本木Class》還沒開播便獲他大力支持，更以手寫信為劇集應援，相當貼心！

至於新木優子則以壓倒性的美貌和過人氣質贏得宮部新初戀一角，她也笑言為了熟悉作品，特地花了三天時間煲完《梨泰院Class》。韓版大魔王「張大熙」由劉宰明飾演，而日版則邀得日劇界首席奸角香川照之擔任「長屋茂」，他在《半澤直樹》的演出令人驚喜，更被網民笑指用盡全身上下部位來做戲，堪稱是「顏藝」之神！