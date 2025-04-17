第三屆香港網絡影評人HIGHLIGHT大獎 《爸爸》奪4獎 鍾雪瑩獲選女主角

第三屆香港網絡影評人HIGHLIGHT大獎結果正式出爐！本屆大獎由超過70位來自不同平台的活躍影評人，根據本屆香港電影金像獎入圍名單，以一人一票方式選出九個獎項，展現香港網絡影評界對年度優秀電影的專業見解。

賽果方面，《九龍城寨之圍城》獲最HIGHLIGHT電影，《爸爸》的翁子光與區焯文奪得最HIGHLIGHT導演，同片的劉青雲、谷祖琳、蘇文濤分別獲選為最HIGHLIGHT男主角、最HIGHLIGHT女配角、最HIGHLIGHT新演員，而《看我今天怎麼說》則贏得最HIGHLIGHT女主角。勇奪金馬影后的鍾雪瑩今次奪獎，她發表得獎感言：「多謝天下一電影，利希慎基金，支援《看我今天怎麼說》的誕生，非常非常感謝。多謝各位網絡影評人的用心，感謝你哋擠出自己的時間和心機推廣喜愛的香港電影。」