第三波逃兵案5男星全認罪 棒棒堂小杰買假病歷 修杰楷花15萬台幣免役失敗

台灣藝人「閃兵案」風波持續擴大，檢警21日展開第三波調查，男星陳柏霖、修杰楷、棒棒堂小杰、Energy書偉及坤達都在這波名單中，震驚外界，而除了正緊急從加拿大返台的坤達外，其餘4人皆在一早被檢方拘提到案，稍早也均坦承犯行，分別以10萬到30萬i台幣不等，以偽造高血壓報告等方式逃兵。
回顧整起事件，修杰楷今一早因涉嫌逃兵遭拘提到案說明，他坦言多年前為了逃兵，花15萬(3.8萬港元)假扮高血壓，但最終沒有成功，僅獲「替代役」資格，因此他在2016年5月12日入伍，被分發到新北市民政局服替代役，當了5個月後，因賈靜雯當時懷有身孕而提前結束兵役。
修杰楷稍早在移送台灣新北地方檢察署複訊後，以50萬元(12.7萬港元)交保。而賈靜雯目前人恰巧不在台灣，她一早在得知消息後也震驚表示，「配合調查釐清事實，是人人應盡的責任。」並透露因為事發突然，檢調一早入屋上銬時，小孩因此受到驚嚇，讓她相當擔憂。
陳柏霖在一早見到警方上門時，據悉一開始感到相當驚訝，不過在被告知涉嫌妨害兵役後恍然大悟，乖乖配合調查。偵訊完畢後，他以50萬元交保，在步出新北地檢署時，陳柏霖微笑受訪回應：「我很謝謝今天的檢察官，讓我直接面對我年少時候所做出很取巧荒謬的選擇，我會尊重司法配合調查，謝謝各位。」
而不久前才剛奪下金鐘獎的棒棒堂成員小杰，過往被問到兵役問題時曾表示，自己因為有家族性遺傳疾病所以不用當兵，不過在今天被逮後坦承犯行，表示曾花了30萬(8萬港元)買假病歷，也間接打臉阿緯3天前才在慶功宴上替隊友們打包票，強調每個人的兵役問題都合情合理。
小杰稍早以35萬(8.9萬港元)獲交保後，受訪時他也為過去做的錯誤事件向大家道歉，「我會配合調查，剛剛都有實話跟檢察官說，確實是有家族性遺傳疾病，等調查完再跟大家說，跟大家說聲抱歉，對不起。」後續由親友護送離開。
Energy書偉則是在看到警方上門後，表現得相當平靜，坦言自己早就知道會有這天，「本來想自首，但因為會怕所以沒有出面。」結束複訊後以50萬元(12.7萬港元)交保，並火速離開，未接受訪問。他老婆女星謝京穎則透過經理人公司回應：「經紀人目前陪同了解狀況，因為謝京穎今天還有八點檔工作，會先以完成拍戲為重。」
另外，已經飛往加拿大原訂要錄製《綜藝玩很大》的坤達，在接到消息後，火速取消工作行程，返台接受調查，他也透過經紀公司發聲坦承，15年前未能深思熟慮、體認社會責任而錯誤申請免役，辜負社會大眾及粉絲的期望，對此深感自責，返台後絕對會全力配合偵辦。「閃兵案」風波越演越烈，也讓外界好奇，還有多少藝人牽涉其中。
