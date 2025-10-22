第三波逃兵案5男星全認罪 棒棒堂小杰買假病歷 修杰楷花15萬台幣免役失敗

台灣藝人「閃兵案」風波持續擴大，檢警21日展開第三波調查，男星陳柏霖、修杰楷、棒棒堂小杰、Energy書偉及坤達都在這波名單中，震驚外界，而除了正緊急從加拿大返台的坤達外，其餘4人皆在一早被檢方拘提到案，稍早也均坦承犯行，分別以10萬到30萬i台幣不等，以偽造高血壓報告等方式逃兵。 回顧整起事件，修杰楷今一早因涉嫌逃兵遭拘提到案說明，他坦言多年前為了逃兵，花15萬(3.8萬港元)假扮高血壓，但最終沒有成功，僅獲「替代役」資格，因此他在2016年5月12日入伍，被分發到新北市民政局服替代役，當了5個月後，因賈靜雯當時懷有身孕而提前結束兵役。

修杰楷稍早在移送台灣新北地方檢察署複訊後，以50萬元(12.7萬港元)交保。而賈靜雯目前人恰巧不在台灣，她一早在得知消息後也震驚表示，「配合調查釐清事實，是人人應盡的責任。」並透露因為事發突然，檢調一早入屋上銬時，小孩因此受到驚嚇，讓她相當擔憂。 陳柏霖在一早見到警方上門時，據悉一開始感到相當驚訝，不過在被告知涉嫌妨害兵役後恍然大悟，乖乖配合調查。偵訊完畢後，他以50萬元交保，在步出新北地檢署時，陳柏霖微笑受訪回應：「我很謝謝今天的檢察官，讓我直接面對我年少時候所做出很取巧荒謬的選擇，我會尊重司法配合調查，謝謝各位。」

陳柏霖以50萬元交保後微笑受訪。（圖／中天新聞） 而不久前才剛奪下金鐘獎的棒棒堂成員小杰，過往被問到兵役問題時曾表示，自己因為有家族性遺傳疾病所以不用當兵，不過在今天被逮後坦承犯行，表示曾花了30萬(8萬港元)買假病歷，也間接打臉阿緯3天前才在慶功宴上替隊友們打包票，強調每個人的兵役問題都合情合理。 小杰稍早以35萬(8.9萬港元)獲交保後，受訪時他也為過去做的錯誤事件向大家道歉，「我會配合調查，剛剛都有實話跟檢察官說，確實是有家族性遺傳疾病，等調查完再跟大家說，跟大家說聲抱歉，對不起。」後續由親友護送離開。