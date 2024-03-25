第二代007佐治拉辛比 大讚「快銀」Aaron Taylor-Johnson 是第七代占士邦不二之選

曾於《復仇者聯盟2：奧創紀元》飾演「快銀」(Quicksilver)的英籍猶太裔演員Aaron Taylor-Johnson，被選為第七代占士邦。1969年曾於《鐵金剛勇破雪山堡》裡，扮演第二代占士邦的84歲演員佐治拉辛比(George Lazenby)，近日接受《TMZ》訪問，大讚Aaron是演占士邦的最佳人選，他說：「我認為Aaron可以應付所有對穿燕尾服男人鍾情的女人。」

佐治拉辛比又稱，他支持Aaron成為新一代占士邦，「Aaron是一位忠於自己，並懂得重新塑造適合自己角色的演員。」根英國《太陽報》等19日報道，製作占士邦電影系列的公司Ion Productions，正式向Aaron Taylor-Johnson邀請，他擔任007這一角色。而Aaron近日接受雜誌《Numero》訪問，談到對於能夠成為新一代占士邦時稱：「人們將我視為新一代占士邦，這是一件很迷人、很酷的事，對我來說是很大的讚美」。