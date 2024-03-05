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娛樂
2024-03-05 22:30:00

第八個嫌疑人｜大鵬首次來港謝票 期待金像獎與黃子華打卡

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大鵬與李子俊同獲金像獎提名，前者角逐影帝，李子俊入圍新晉導演。

由大鵬和林家棟領銜主演的犯罪電影《第八個嫌疑人》，獲提名第42屆香港電影金像獎三大獎項，包括最佳男主角、新晉導演，以及最佳音響效果。大鵬今次為宣傳《第八個嫌疑人》特意來港，於昨日(34日)跟導演、編劇周汶儒及配樂張凱彤現身2場的「特別感謝場」，親身答謝觀眾。自少受港產片薰陶的大鵬，非常榮幸入圍今屆香港電影金像獎，更形容參與頒獎禮當晚定必是人生最重要時刻。

周汶儒、大鵬、李子俊及張凱彤現身2場的「特別感謝場」。

大鵬今次特意來港謝票，除了吸引影迷外，亦有不少圈中人到場，包括蘇玉華及潘燦良，廖子妤及同獲今屆影帝提名的盧鎮業、釗峰、鄧月平、顧定軒、文雋、導演何爵天等，大家都讚歎大鵬戲中影帝級的表現。影迷們亦都非常熱情，映後要求合照之外，亦向團隊成員索取簽名，大鵬跟導演就非常親民滿足大家要求。大鵬指今次來港謝票，對觀眾的熱烈反應喜出望外：「第一次在香港因為一部電影而面對觀眾感到特別緊張。以前來香港會到電影院看戲，和其他觀眾一起看自己的電影。但這次要面對觀眾的問題、交流，很緊張也怕自己回答不好，但觀眾們都非常熱情，讓我很有安全感，整個過程非常的舒適。」

大鵬非常喜歡香港電影，一直以來都有關注金像獎，他笑指：「這次有份提名影帝已很開心，沒有特別的信心因為其他人都太強，尤其在看過其他入圍演員的作品後，覺得能夠收穫入圍的肯定已很幸運。非常感謝大家能夠喜歡《第八個嫌疑人》裡塑造出來的我，現在也非常緊張，也很享受整個從入圍到宣傳的過程，期待結果揭曉的一刻，相信是我生命中非常重要的時刻。」李子俊和他早前經已憑電影先拔頭籌，分別獲得第30屆香港電影評論學會大獎最佳導演以及第25屆上海國際電影節金爵獎最佳男演員獎。

大鵬期待跟黃子華見面。

最後問到大鵬有沒有甚麼必定想在金像獎上做的，他笑言：「因為我也拍了十幾年電影，第一次入圍金像獎，如果按照這樣的頻率，下一次應該也是很久很久以後，不知道還有沒有機會，反正就是要抓緊這次機會。要是遇到明星、我小時候看電影裡面的人、我的偶像們、香港電影同行們的話，就會多拍一些照片，爭取在金像獎上打卡，希望大家期待我在網上發放的照片。還有就是黃子華是我必定想要合照的對象，因為我很早之前就看過他的棟篤笑，以前在舞台上都會做模仿他的表演，這次我會跟他合影再告訴他我有多喜歡他。」

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