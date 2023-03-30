第六屆MOVIE6全民票選電影大獎公布五強名單 姜濤Edan爭做民選影帝

由「Hong Kong Movie」舉辦的第六屆《MOVIE6全民票選電影大獎》今日公布各個獎項的民選五強名單，第二階段投票將由即日起至4月12日接受投票，以一人一票形式選出得獎者，結果將於4月13日公布。 一如所料，MIRROR成員橫掃入圍名單，姜濤憑《阿媽有咗第二個》同時晉身「最佳男主角」及「最佳新演員」最後五強，其主唱的《阿媽有咗第二個》電影主題曲《風雨不改》亦入選新獎項「最佳原創電影歌曲」，隊友呂爵安同時以《闔家辣》及《過時・過節》兩片同時入圍「最佳男主角」、「最佳男配角」、「最佳新演員」及以主題曲《攀上天梯的螞蟻》，共獲得5個提名，令呂爵安成為本屆最多獎項入圍的演員，呂爵安表示：「好榮幸可以入圍最佳男主角同最佳新演員，多謝大家嘅支持同厚愛，知道自己經驗尚淺，仲有好大嘅進步空間，會繼續努力。希望之後可以帶更加多好嘅作品俾大家！」另外，上屆民選「最佳新演員」得主盧瀚霆（Anson Lo）今年以《過時‧過節》成功入圍爭奪「最佳男配角」一獎，今年最令人期待的獎項絕對是「最佳新演員」，五強名單均MIRROR成員奪得，除了姜濤、呂爵安外，柳應廷及江𤒹生亦加入戰團，雖未知獎項花落誰家，但「最佳新演員」獎勢必成為鏡仔囊中物。憑《忽然心動》獲得「最佳新演員」提名的江熚生表示：「好高興能夠參演這部電影，多謝大家支持我會繼續努力。」

毛姐鬥Sammi 至於「最佳女主角」同樣激烈，毛舜筠憑《阿媽有咗第二個》及《過時・過節》叫雙飛入圍五強，大戰在《流水落花》中的「天美姨姨」一角成為影后大熱的鄭秀文，對於晉身票選獎「最佳女主角」五強，鄭秀文回應：「衷心多謝使我們入選的每一票，我們都會繼續努力，努力做好電影，做好音樂，做好角色。」《阿媽有咗第二個》暫時在首輪投票以10個提名領先，晉身「最佳導演」五強的彭秀慧答謝所有投這部電影一票的選民：「很開心《阿媽》有不同的提名，有些入圍，都是我的心水選擇！今年有很多出色的港產片，每一票，無論是戲票或者選票都得來不易，我們團隊上上下下非常珍惜！同時希望大家繼續支持不同類型香港電影，一齊開闊世界，拉闊視野，想看的電影都能看到！」

《飯戲攻心》亦獲得9項提名，導演陳詠燊獲「最佳導演」及「最佳新導演」提名，他對此表示高興：「一部電影最重要的就是觀眾，所以要特別感激各位投票人士及觀眾的支持，希望大家可以繼續支持我們，特別是一班出色的演員，因為演喜劇真係十分之好難！讓我們有更大的力量去拍更多喜劇畀給大家欣賞。」而這部戲的女主角鄧麗欣，亦獲得「最佳女主角」提名：「好開心可以再一次入圍，以喜劇入圍女主角是不容易的，所以要多謝每一位喜歡這部戲，以及投我一票的觀眾，希望大家繼續支持本土電影。」在首輪投票中，《正義迥廊》、《過時・過節》同樣有9項提名，而《窄路微塵》雖只獲3項提名，但導演林森一樣感到鼓舞：「多謝大家支持，《窄路微塵》能夠有三項提名入選Movie6全民票選電影大獎第二階段，能被大家看見，實在非常榮幸，每一步都靠團隊所有人的付出，特別是演員，所以我都老實不客氣，最希望張繼聰可以拿下最佳男主角，同時也希望我要可以拿下最佳海報，因為我們的海報真的很美。」張繼聰同時憑着《窄路微塵》獲提名「最佳男主角」及《飯戲攻心》獲提名「最佳男配角」，他表示：「當然很開心，亦希望大家會踴躍投票。過去一年，香港電影有很多出色的作品，很榮幸可以和其他演員同時競逐獎項。《窄路微塵》中，有很多我喜歡的信念，很有人情味，很多香港的元素，希望大家可以繼續支持我，支持『窄哥』！」