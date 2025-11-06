第23屆CASH金帆音樂獎 方大同《才二十三》掃5殊榮親人代領獎

「第23屆CASH金帆音樂獎」昨晚（5日）假灣仔會議展覽中心舉行，大會公布10個獎項，當中佔5獎由已故的方大同作品《才二十三》奪得，方大同兩位表姐出席頒獎禮代為領獎及致詞。 「第23屆CASH金帆音樂獎」獲不少歌手及音樂人支持，湯令山、尹光、李蘊、ROVER、Zpecial、J. Arie、陳健安、陳考威、盧冠廷、蕭凱恩、雷同二友、少爺占等均有出席。今屆由方大同包辦曲、詞、編的作品《才二十三》奪得最多殊榮，共獲頒最佳旋律、最佳歌詞、最佳編曲、最佳男歌手演繹及CASH 最佳歌曲大獎，方大同兩位表姐致謝詞表示：「好多謝CASH金帆獎評審團嘅肯定，以及各界朋友對大同嘅支持與懷念。大同係面對人生最艱難嘅挑戰時創作出呢首歌，希望透過歌詞同旋律感動人心。希望佢喺另一個維度都能透過音樂繼續帶俾大家力量，令大家反思人生嘅意義。」

表演經悉心編排 當大會公布最佳男歌手演繹時，方大同兩位表姐再度站台，並道：「大同曾經講過，佢喺製作呢首歌嘅時候，其實花咗好多時間搵一個最啱嘅人聲狀態。佢初初用咗四、五日錄製呢首歌，初初聽時覺得無問題、好似好完美，但後來再聽覺得感動唔到人心，所以他將所有嘢刪除，重新錄過。然後佢花咗好多時間完成，直到自己再聽時都覺得感動，先覺得可以將首歌交出嚟俾大家聽。佢希望歌詞裡每一個意思、每一個字、每一個段落都能真正演繹出嚟俾大家感受到，希望大同嘅歌聲可以繼續鼓勵同感動到更多熱愛音樂同為音樂付出努力嘅人。」