第3季十大IG吸金KOL MIRROR成員三甲不入 張敬軒居首

媒體廣告分析平台admanGo日前公布，今年第3季（7－9月）十大IG品牌內容廣告銷售額（IG Branded Content Ad spend) 最高KOL。喺第2季（4－6月）嘅十大名單，男團MIRROR可謂獨領風騷，四位成員榜上有名，其中盧瀚霆(Anson Lo）排名第一，隊友姜濤、呂爵安(Edan)及陳卓賢(Ian)分別排第4、第5及第9位。但係7月MIRROR演唱會事故後，全團停工至9月底，令佢地第3季嘅IG品牌廣告吸金程度大幅下跌。Anson Lo喺第3季排名跌至第6位，Ian更跌出十大，只有姜濤力保第五位。

張敬軒榮登冠軍

MIRROR停工，客戶因此「轉投」其他明星，第2季嘅亞軍張敬軒喺第3季榮登冠軍，季軍嘅鄭秀文亦升呢成為亞軍。而靚靚媽咪級嘅倪晨曦同陳凱琳亦由第2季嘅第6及第8位，升至第3及第4位。喺第二季未有入榜嘅王丹妮、古天樂及容祖兒就喺第3季打入十大。

第3季香港十大IG品牌內容廣告銷售額最高KOL

1. 張敬軒

2. 鄭秀文

3. 倪晨曦

4. 陳凱琳

5. 姜濤

6. 盧瀚霆

7. 王丹妮

8. 呂爵安

9. 古天樂

10. 容祖兒

原文刊登於 Yahoo娛樂LOL，am730獲授權轉載