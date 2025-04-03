第3屆香港流行文化節明天開幕 王菀之Pandora雲浩影齊撐戶外音樂嘉年華

康樂及文化事務署(康文署)主辦的第三屆「香港流行文化節」將於4月展開，今年的主題為「喜尚+喜」， 為開幕周打響頭炮的有開幕節目「光影共鳴 X 《豪門夜宴》(1991)」，於4月4日 (星期五) 在香港文化中心大劇院舉行。 另一重頭節目為大型戶外音樂嘉年華《ImagineLand 2025》，將一連兩日(4月5日及6日)在香港文化中心露天廣場、星光大道梳士巴利花園草地及活動平台舉行，活動免費供市民及遊客欣賞，而兩日節目獲文創產業發展處全力支持及資助。

節目分為日間和晚間兩部分，日間節目包括「跨越界限音樂會」、「漫『Fun』體驗館」和「藝術部落」；晚間則有電影放映節目「星空電影院」。其中「跨越界限音樂會」的三個舞台將呈獻超過35個來自本地及八個國家及地區，包括中國內地、日本、韓國、美國、澳洲、法國、英國及烏克蘭的音樂單位，跨越界限，演繹各具特色的流行音樂，讓大家沉醉在香港多元文化氛圍中。本地焦點歌手包括王菀之、鄧建明、林一峰、雲浩影、林愷鈴、Pandora和朱芸編等，他們將演繹各具特色的流行及原創音樂，其他歌手 / 表演者的名字包括 Heartgrey、Josh Dionisio、KAREN YEE、Loisey、半肥瘦 Boonfaysau、木子、張天穎、 薛德勇、陳俊烻、黃健怡、柯雨霏、徐嘉蔚、李鈞皓等。

除音樂會外，還特設「漫『Fun』體驗館」，以香港不同年代動漫畫作品，展現香港漫畫家的無窮創意，市民在回顧香港漫畫的輝煌歷史的同時更可與漫畫角色「打卡」留念。「藝術部落」提供藝術、音樂和手作等元素的趣味活動工作坊供大家參與。晚間節目｢星空電影院｣將於4月5日及6日分別放映兩套電影——《飯戲攻心》(2022) 及《大內密探零零發》(1996)，觀眾可坐在草坪上享受戶外觀賞電影的樂趣。



文化節尚有多項精彩節目，包括電影放映、展覽、圖書館活動和表演藝術，除以上節目外，另有多個業界合作機構，為響應文化節帶來一連串不同類型的節目，包括香港青年協會主辦的「青年舞台@HKCC 2025/26 —周末拉闊音樂會」、香港出版總會主辦的「2025 香港閱讀＋」、爵士世界（香港）有限公司及起樂有限公司主辦的「荃灣有爵樂 - SHAG」、香港戲院商會主辦的「全港戲院日2025」、香港中樂團主辦的「今宵多珍重」音樂會，以及香港動漫畫聯會主辦的「第四屆『港漫動力』— 香港漫畫支援計劃」等，香港流行文化節2025提供超過20項節目，不僅能讓觀眾欣賞到精彩的表演和作品，更以「喜」字為原點，剖析香港流行文化的發展脈絡，亦與觀眾一起從笑聲中發現屬於自己的快樂。