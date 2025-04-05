第3屆「香港流行文化節」開幕 許廷鏗現身《豪門夜宴》首映大唱港片經典歌

康樂及文化事務署(康文署)主辦的第三屆「香港流行文化節」的主題為「喜尚+喜」，康文署特別於昨天（4月4日）安排傳媒導賞，一眾傳媒先去了參觀設置在文化中心後的《漫『Fun』體驗館》及《藝術部落》，組合Beanies兩位成員Jamie和Winky也率先在這兩個精心打造的區域打卡；及後著名二胡演奏家朱芸編、歌手林一峰和林愷鈴的綵排令在星光大道的眾多遊人紛紛駐足觀賞 ，拍掌喝采。

緊接是在香港文化中心大劇院舉行，署理文化體育及旅遊局局長劉震、康文署署長陳詠雯，以及開幕電影《豪門夜宴》的演員曾志偉主持的第三屆「香港流行文化節」開幕典禮。1991年上映的《豪門夜宴》導演張同祖，也有親臨大劇院和現場觀眾分享，他表示當日演藝界為善不分你我，而另一位導演高志森說當年這部電影演員不計片酬，劇組遵循「日薪照出」原則，全額支付茶水雜工、司機等臨時工作人員的費用後，最終在四位導演於七天內僅花費70萬港幣完成拍攝工作，更為華東水災籌了1300多萬的善款，曾志偉則說這部電影代表了當年電影界的團結。