第3屆「香港流行文化節」開幕 許廷鏗現身《豪門夜宴》首映大唱港片經典歌

康樂及文化事務署(康文署)主辦的第三屆「香港流行文化節」的主題為「喜尚+喜」，康文署特別於昨天（4月4日）安排傳媒導賞，一眾傳媒先去了參觀設置在文化中心後的《漫『Fun』體驗館》及《藝術部落》，組合Beanies兩位成員Jamie和Winky也率先在這兩個精心打造的區域打卡；及後著名二胡演奏家朱芸編、歌手林一峰和林愷鈴的綵排令在星光大道的眾多遊人紛紛駐足觀賞 ，拍掌喝采。
緊接是在香港文化中心大劇院舉行，署理文化體育及旅遊局局長劉震、康文署署長陳詠雯，以及開幕電影《豪門夜宴》的演員曾志偉主持的第三屆「香港流行文化節」開幕典禮。1991年上映的《豪門夜宴》導演張同祖，也有親臨大劇院和現場觀眾分享，他表示當日演藝界為善不分你我，而另一位導演高志森說當年這部電影演員不計片酬，劇組遵循「日薪照出」原則，全額支付茶水雜工、司機等臨時工作人員的費用後，最終在四位導演於七天內僅花費70萬港幣完成拍攝工作，更為華東水災籌了1300多萬的善款，曾志偉則說這部電影代表了當年電影界的團結。
開幕典禮後， 歌手許廷鏗、無伴奏合唱劇團「一舖清唱」、beatboxer蘇子麟及樂隊演繹由著名音樂人伍卓賢重新編曲的多首喜劇電影歌曲，包括《舊歡如夢》、《半斤八両》、《天才白痴夢》和《終身美麗》等，以熟悉音樂和旋律喚起觀眾對經典喜劇電影的回憶與共鳴。此外，另一個為文化節打響頭炮的重頭節目《ImagineLand 2025》大型戶外音樂嘉年華，今日(4月5日)、明日(4月6日) 在香港文化中心露天廣場及星光大道梳士巴利花園草地及活動平台舉行。