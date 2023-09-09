第34屆「香港同志影展」開幕 王賢誌、梁雍婷、徐㴓喬現身支持

第34屆香港同志影展（HKLGFF）由即日至9月23日隆重舉行，今年將邀請更多海外導演和電影人前來參加影展，包括韓國跨性別主題電影《孔雀皇后》（Peafowl）導演卞聖彬（Byun Sung-bin）、主角崔海晙（CHOI Hae-jun）以及印度男男愛情片《松果之味》（Pine Cone）導演Onir等。除了出席映後問答環節，亦會主講電影專題座談會「《亞洲酷兒》- 與印度及南韓電影人對談會」，即場與觀眾互動，讓大家了解 LGBTQ+ 電影背後的創作理念，同時更現身昨日（9月8日）假九龍站圓方PREMIERE ELEMENTS戲院舉行的「香港同志影展」開幕典禮，擔任特別嘉賓。

本地嘉賓亦陣容鼎盛，《叔 . 叔》導演楊曜愷身為「香港同志影展」行政總監，當然一早到場；影展的短片劇本創作比賽應屆導師之一、演員梁雍婷亦有現身支持活動；大會更邀請徐㴓喬擔任司儀。其他來賓計有王賢誌、陳皓雲、陳君浩、許嘉浩、葉姵延、陳映同、《翠絲》導演李駿碩及《不能愛》導演梁碧芝等，場面熱鬧。冠名贊助「香港同志影展」的匯豐銀行以及節目推介夥伴之一同樂運動會等，都有派代表出席開幕禮。《粉紅麻甩》藝人阿Bu 更技癢，即場大擺Waacking 舞蹈甫士！