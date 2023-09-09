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娛樂
2023-09-09 18:18:45

第34屆「香港同志影展」開幕 王賢誌、梁雍婷、徐㴓喬現身支持

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大會更邀請徐㴓喬擔任司儀。

大會更邀請徐㴓喬擔任司儀。

第34屆香港同志影展（HKLGFF）由即日至9月23日隆重舉行，今年將邀請更多海外導演和電影人前來參加影展，包括韓國跨性別主題電影《孔雀皇后》（Peafowl）導演卞聖彬（Byun Sung-bin）、主角崔海晙（CHOI Hae-jun）以及印度男男愛情片《松果之味》（Pine Cone）導演Onir等。除了出席映後問答環節，亦會主講電影專題座談會「《亞洲酷兒》- 與印度及南韓電影人對談會」，即場與觀眾互動，讓大家了解 LGBTQ+ 電影背後的創作理念，同時更現身昨日（9月8日）假九龍站圓方PREMIERE ELEMENTS戲院舉行的「香港同志影展」開幕典禮，擔任特別嘉賓。

本地嘉賓亦陣容鼎盛，《叔 . 叔》導演楊曜愷身為「香港同志影展」行政總監，當然一早到場；影展的短片劇本創作比賽應屆導師之一、演員梁雍婷亦有現身支持活動；大會更邀請徐㴓喬擔任司儀。其他來賓計有王賢誌、陳皓雲、陳君浩、許嘉浩、葉姵延、陳映同、《翠絲》導演李駿碩及《不能愛》導演梁碧芝等，場面熱鬧。冠名贊助「香港同志影展」的匯豐銀行以及節目推介夥伴之一同樂運動會等，都有派代表出席開幕禮。《粉紅麻甩》藝人阿Bu 更技癢，即場大擺Waacking 舞蹈甫士！

《孔雀皇后》導演卞聖彬、主角崔海晙 《孔雀皇后》導演卞聖彬 《孔雀皇后》主角崔海晙

香港同志影展每年都會邀請世界各地的電影人提交短片作品參展，同時競逐「短片評審團大獎」。今年，三名評委各具不同藝術與電影製作背景，包括編劇兼導演游靜、導演鍾德勝及演員余玉華，他們慎重選出今屆短片評審團大獎，得主是由Fernando Reinaldos執導的《終》（The End / FIN），講述主角照顧患了老人痴呆症太太到人生盡頭，屬「國際女女短片：光與光之外」（International Girl Shorts: Spectrum of Life）其中一部作品。

「香港同志影展」開幕儀式結束後，隨即放映兩部開幕電影，包括跨性別角色結合Waacking和韓國傳統鼓舞的《孔雀皇后》，以及追夢失敗眾叛親離都要愛自己的美國喜劇《波拉大歷險》（Cora Bora）。榮獲2022年釜山國際電影節 Watcha 獎的《孔雀皇后》，是一部充滿娛樂性而又溫馨動人的韓國跨性別電影，把 Waacking 舞蹈和韓國傳統舞蹈結合，加上主角的演技出眾，定必讓你留下深刻的印象：明是一名跨性別，她因為自己的身份與家人和家鄉斷絕聯繫。本打算參加Waacking舞蹈比賽賺取性別重置手術的費用，卻發現父親的遺願是要她回到家鄉表演鼓舞，並繼承遺產……另一部開幕片是美國喜劇《波拉大歷險》（Cora Bora），講述追夢失敗的波拉，回鄉返女友家卻驚覺已另有新的女主人！連父母與小狗都大義滅親棄暗投明？這是描述「愛自己」的一個有趣旅程，幽默惹笑。

王賢誌現身支持第34屆「香港同志影展」開幕典禮。 陳皓雲、阿Bu 梁雍婷
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