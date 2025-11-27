第40屆金唱片︱公布第二輪藝人名單 Jennie將赴台北出席頒獎禮

Jennie將首次以個人歌手身分在台北出席活動，她的到來絕對是頒獎禮的一大驚喜。今年4月，Jennie憑藉其製作精良的首張個人專輯《RUBY》，在美國Coachella音樂節上大放異彩，因此頒獎禮上必然獲獎項加許。Jennie 7年前就憑藉首支個人單曲《SOLO》，在《第33屆金唱片獎》上表演獲得熱烈的反響，並憑藉這首歌在《第34屆金唱片獎》上斬獲數字音樂類大獎。時隔7年，Jennie以個人歌手身份重返金唱片獎，憑藉正規專輯《Ruby》及其主打歌《Like JENNIE》，同時入選專輯和數字音樂兩項大獎。