第46屆十大中文金曲頒獎音樂會︱十大獎項6月2日於紅館揭盅 免費招待公眾入場

香港電台今日（4 月 7 日）宣布，香港流行樂壇年度盛事「第 46 屆十大中文金曲頒獎音樂會」定於本年 6 月 2 日，假紅磡香港體育館隆重舉行。一如以往，大會將透過獎項表揚去年度表現卓越的音樂人和作品，並且免費招待公眾入場觀賞頒獎盛況，以期推動香港流行音樂文化的發展。頒獎音樂會的入場證將由 4 月 21 日起一連三周，經香港電台第一台、第二台、第五台及普通話台各大節目派發。港台今日同時公布由專業評判團選出的「最佳樂隊／組合獎」和「最佳進步獎」候選名單。本屆角逐「最佳樂隊／組合獎」的單位，其歌曲皆曾於選舉期內（2024 年 2 月 24 日至 2025 年 2 月 21 日）登上「中文歌曲龍虎榜」前十名位置，名單共 20 個，包括：（排名不分先後）ALL IN、Andy Is Typing…、Beanies、BOOM!怪物星人、Daze in White、 Dear Jane、DIFINE、Lolly Talk、Me &、PANDORA、P1X3L、ROVER、SADJAY、Supper Moment、VIVA、乙女新夢、五月天、草蜢、超聲團和蘇打綠。