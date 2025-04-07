第46屆十大中文金曲頒獎音樂會︱十大獎項6月2日於紅館揭盅 免費招待公眾入場

香港電台今日（4 月 7 日）宣布，香港流行樂壇年度盛事「第 46 屆十大中文金曲頒獎音樂會」定於本年 6 月 2 日，假紅磡香港體育館隆重舉行。一如以往，大會將透過獎項表揚去年度表現卓越的音樂人和作品，並且免費招待公眾入場觀賞頒獎盛況，以期推動香港流行音樂文化的發展。頒獎音樂會的入場證將由 4 月 21 日起一連三周，經香港電台第一台、第二台、第五台及普通話台各大節目派發。港台今日同時公布由專業評判團選出的「最佳樂隊／組合獎」和「最佳進步獎」候選名單。本屆角逐「最佳樂隊／組合獎」的單位，其歌曲皆曾於選舉期內（2024 年 2 月 24 日至 2025 年 2 月 21 日）登上「中文歌曲龍虎榜」前十名位置，名單共 20 個，包括：（排名不分先後）ALL IN、Andy Is Typing…、Beanies、BOOM!怪物星人、Daze in White、 Dear Jane、DIFINE、Lolly Talk、Me &、PANDORA、P1X3L、ROVER、SADJAY、Supper Moment、VIVA、乙女新夢、五月天、草蜢、超聲團和蘇打綠。
「最佳進步獎」的候選歌手則由專業評判根據其在選舉期內的整體表現，包括於各大傳媒的歌曲上榜成績、唱片銷量、演唱會表現等，作出評選。候選單位計有：（排名不分先後）FatBoy、Lewsz、sica、力臻、谷婭溦、周吉佩、張天穎、張馳豪、陳明憙、黃淑蔓及甄濟如。「第 46 屆十大中文金曲」將頒發十個獎項類別，包括「十大中文金曲獎」、「最有前途新人獎」、「優秀流行華語歌曲獎」、「優秀流行歌手大獎」、「最優秀流行男／女歌手大獎」、「CASH 最佳創作歌手獎」、「最佳中文唱片獎」、「最佳進步獎」、「最佳樂隊／組合獎」及「全球華人至尊金曲獎」。評選方法包括民意調查、公眾投票及專業評判評分；黃龍德會計師義務核算獎項結果。「第 46 屆十大中文金曲」由香港電台主辦，支持機構包括：香港作曲家及作詞家協會、國際唱片業協會（香港會）、香港音像聯盟、香港唱片商會、北京廣播電視台、上海人民廣播電台動感 101、廣東廣播電視台音樂之聲廣播頻率、天津廣播電視台音樂廣播及澳門廣播電視。公眾可登入網上專頁（rthk.hk/46thgoldsong）瀏覽活動資訊。