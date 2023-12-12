第81屆金球獎｜提名名單公布 電影組《Barbie芭比》大戰《奧本海默》

《第81屆金球獎》公布提名名單，由瑪歌羅比主演的《Barbie芭比》，獲得最多9項提名，緊隨其後的是獲得8項提名、由基斯杜化路蘭執導的《奧本海默》。

《Barbie芭比》在《第81屆金球獎》共獲得最多9項提名，除了有份角逐「音樂及喜劇類」最佳電影之外，導演Greta Gerwig、女主角瑪歌羅比、男配角賴恩高斯寧亦有入圍，還有最佳劇本及最佳原創歌曲等，其中最佳原創歌曲更有3首歌曲躋身名單。至於《奧本海默》，則囊括「戲劇類」最佳電影、最佳導演、最佳男主角(斯里安梅菲)、最佳男配角(羅拔唐尼)、最佳女配角(艾美莉賓特)、最佳劇本、最佳原創音樂等8項提名。

另一大熱電影、由馬田史高西斯執導、里安納度狄卡比奧及羅拔迪尼路主演的《花月殺手》，以及由愛瑪史東孭飛的《Poor Things》，同樣獲得7項提名。