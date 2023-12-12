第81屆金球獎｜提名名單公布 電影組《Barbie芭比》大戰《奧本海默》

《第81屆金球獎》公布提名名單，由瑪歌羅比主演的《Barbie芭比》，獲得最多9項提名，緊隨其後的是獲得8項提名、由基斯杜化路蘭執導的《奧本海默》。
《Barbie芭比》在《第81屆金球獎》共獲得最多9項提名，除了有份角逐「音樂及喜劇類」最佳電影之外，導演Greta Gerwig、女主角瑪歌羅比、男配角賴恩高斯寧亦有入圍，還有最佳劇本及最佳原創歌曲等，其中最佳原創歌曲更有3首歌曲躋身名單。至於《奧本海默》，則囊括「戲劇類」最佳電影、最佳導演、最佳男主角(斯里安梅菲)、最佳男配角(羅拔唐尼)、最佳女配角(艾美莉賓特)、最佳劇本、最佳原創音樂等8項提名。
另一大熱電影、由馬田史高西斯執導、里安納度狄卡比奧及羅拔迪尼路主演的《花月殺手》，以及由愛瑪史東孭飛的《Poor Things》，同樣獲得7項提名。
第81屆金球獎｜電影類主要入圍名單
最佳電影(戲劇類)
《Anatomy of a Fall》
《花月殺手》
《Maestro》
《奧本海默》
《從前的我們》
《The Zone of Interest》
最佳電影(音樂及喜劇類)
《AIR》
《American Fiction》
《Barbie芭比》
《The Holdovers》
《May December》
《Poor Things》
最佳導演
畢列谷巴《Maestro》
Greta Gerwig《Barbie芭比》
Yorgos Lanthimos《Poor Things》
基斯杜化路蘭《奧本海默》
馬田史高西斯《花月殺手》
Celine Song《從前的我們》
最佳男主角(戲劇類)
畢列谷巴《Maestro》
里安納度狄卡比奧《花月殺手》
Barry Keoghan《Saltburn》
斯里安梅菲《奧本海默》
Andrew Scott《All of Us Strangers》
最佳女主角(戲劇類)
Annette Bening《Nyad》
莉莉葛萊史東《花月殺手》
Sandra Huller《Anatomy of a Fall》
Greta Lee《從前的我們》
嘉莉慕萊根《Maestro》
Cailee Spaeny《Priscilla》
最佳男主角(音樂及喜劇類)
尼古拉斯基治《Dream Scenario》
添麥菲查洛美《旺卡》
麥迪文《AIR》
Paul Giamatti《The Holdovers》
祖昆馮力士《Beau Is Afraid》
Jeffrey Wright《American Fiction》
最佳女主角(音樂及喜劇類)
Fantasia Barrino《The Color Purple》
珍妮花羅倫絲《調教你處男》
妮坦莉寶雯《May December》
Alma Poysti《Fallen Leaves》
瑪歌羅比《Barbie芭比》
愛瑪史東《Poor Things》
最佳男配角
威廉達福《Poor Things》
羅拔迪尼路《花月殺手》
羅拔唐尼《奧本海默》
Charles Melton《May December》
麥克魯法路《Poor Things》
最佳女配角
艾美莉賓特《奧本海默》
Danielle Brooks《The Color Purple》
茱迪科士打《Nyad》
茱莉安摩亞《May December》
Rosamund Pike《Saltburn》
Da'Vine Joy Randolph《The Holdovers》
最佳劇本
《Barbie芭比》
《Poor Things》
《奧本海默》
《花月殺手》
《Anatomy of a Fall》
《從前的我們》
最佳原創音樂
《Poor Things》
《奧本海默》
《蒼鷺與少年》
《蜘蛛俠：飛躍蜘蛛宇宙》
《花月殺手》
最佳動畫
《蒼鷺與少年》
《Elemental》
《蜘蛛俠：飛躍蜘蛛宇宙》
《超級瑪利歐兄弟電影版》
《鈴芽之旅》
《Wish》