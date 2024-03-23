篡位｜李宰旭爆戀情人氣不跌反升 孖李濬榮上演兄弟情滿足BL迷

由人氣韓星李宰旭、李濬榮及洪秀珠合演的原創權鬥韓劇《篡位》正於Disney+熱播，三人在成功路上披荊斬棘讓觀眾看得咬牙切齒！李宰旭早前被爆出與女團aespa隊長Karina相戀，不過戀情曝光卻對男方沒有太大影響，但有劇方人員表達其實造成了男、女主角CP感的問題，因為大家看見李宰旭和Karina，導致也有業內人士讓李宰旭選擇戀情的話，就要更加認真磨練演技。

不過比起李宰旭與洪秀珠的CP，劇迷似乎更喜歡他與李濬榮的化學作用。李宰旭和李濬榮於劇中飾演一對「難兄難弟」，兩人由最初敵對卻意外互補出真緻的兄弟情，一冷一熱的Bromance相當有「睇頭」！《篡位》開播以來，網民都表示兩人充滿說不出口的愛，對視的眼神和互動滲出淡淡BL味，引發觀眾無限遐想！