篡位｜李宰旭爆戀情人氣不跌反升 孖李濬榮上演兄弟情滿足BL迷

由人氣韓星李宰旭、李濬榮及洪秀珠合演的原創權鬥韓劇《篡位》正於Disney+熱播，三人在成功路上披荊斬棘讓觀眾看得咬牙切齒！李宰旭早前被爆出與女團aespa隊長Karina相戀，不過戀情曝光卻對男方沒有太大影響，但有劇方人員表達其實造成了男、女主角CP感的問題，因為大家看見李宰旭和Karina，導致也有業內人士讓李宰旭選擇戀情的話，就要更加認真磨練演技。
不過比起李宰旭與洪秀珠的CP，劇迷似乎更喜歡他與李濬榮的化學作用。李宰旭和李濬榮於劇中飾演一對「難兄難弟」，兩人由最初敵對卻意外互補出真緻的兄弟情，一冷一熱的Bromance相當有「睇頭」！《篡位》開播以來，網民都表示兩人充滿說不出口的愛，對視的眼神和互動滲出淡淡BL味，引發觀眾無限遐想！
第四集中，仁夏(李濬榮 飾)因不滿太悟(李宰旭 飾)的佈局中忽略了對自己的信任而大打出手，友誼響起警號，卻意外聽到了太悟的深情真心話！仁夏強勢質問太悟其存在的理由是甚麼，太悟的表情依舊冰冷地吐出暖心一句：「只有你是我存在的理由」，即使仁夏再三追問，他仍堅定講出一樣的答案：「我存在的理由，真的只有你！」曖昧有愛的對視畫面令人相信他們才是真愛，引領觀眾不禁幻想BL情節。聰明冷靜的太悟為仁夏出謀獻計，助他登上權位，劇中多場對話戲份都戰略性十足，權鬥招數令人十分緊張及期待，而衝動的仁夏雖有主見但仍願意信任太悟下的每一步棋，超友誼情感令畫面滲出愛意！二人於劇中舉杯討論謀略，沒有刻意對望卻滿滿關心，兩個大男子湊在一起總能產生莫名其妙的情愫，難怪他是唯一的存在理由，不免讓人面紅！
李宰旭與李濬榮在劇中噴發出讓人心跳加速的化學反應，戲外同樣有著超強友誼和默契。二人在宣傅活動上更肆無忌憚放閃，大讚和對方合作的過程非常享受，並喜歡對方交流的每一個眼神！李濬榮更指拍攝結束後仍非常回味，沒有抽離角色的難題，可見二人入戲極深，真實互動同樣令人心跳加速！兩位型男與洪秀珠飾演的羅慧元的一段三角戀同樣令人入神！劇中慧元為擺脫坎坷身世而成為其中一個拉着仁夏這條黃金繩子的人，令三人原本就微妙的關係更刺激。最新一集，一向冷酷死板的大直男太悟竟然打破冷靜，向慧元表白，更在她與仁夏的婚禮前偷偷在天台激吻！原創韓劇《篡位》於Disney+ 獨家上架，逢周三更新最新兩集。