簡淑兒獲男友麥大力支持 談離開TVB即哽咽：我唔肯放棄！

剛離開無綫的簡淑兒（Jessica）近日接受網上平台節目《月傾會》作獨家訪問，她表示不經不覺已入行10年，決心要跳出舒適圈，她稱：「10年前嘅我，都係因為跳出咗自己嘅comfort zone，先會入到呢一行；10年之後，不如再試下跳出comfort zone，睇下會唔會有更多進步！嚟到呢個位，自己好似塞住咗，所以想跳出去囉！」回想入行初期，有同事曾經跟她講娛樂圈這一行大把靚女，指她又沒有名銜、又並非讀藝訓、更沒有後台，今時今日的簡淑兒想向對方講：「我好想可以同返佢講，我憑咩呢？就係憑我真係好鍾意呢一行，同埋我真係唔肯放棄囉！」講講下，簡淑兒忍不住哽咽：「好想話俾大家聽，如果你真係好鍾意嘅話，你就去做！」今次離開無綫決定，男友麥大力當然支持，眨眼兩人拍拖已經超過1年。

簡淑兒自言當初沒想過公開：「好老實講，真係因為影到，嗰陣時大家都冇諗住公開㗎！」有傳聞話簡淑兒離開無綫，是為方便跟原職為機師的麥大力在通關後周圍，她解釋：「據我所知，佢仲未飛返㗎，因為都仲係封緊關，所以佢都仲未飛到，同埋據我所知，佢都仲係（無綫）合約演員！」跟麥大力拍拖至今十分甜蜜，她稱對方上天下海都做齊：「我問佢有冇興趣去行山，因為我係夜晚黑去行，跟住之後就去潛水啦，仲有一次就係我去捐血！行山嗰次，佢本身諗住女仔行山都係行下啫，但係嗰次我哋攞埋繩去爬，跟住就刮損咗佢！上山下海，佢就話，如果我都追唔到呢個女仔，我都唔知仲有啲咩可以做喇，佢講完俾我聽，我都覺得有少少感動！」

問到離開無綫後大計，簡淑兒話：「依家自由身，有好多嘢自己想試囉，唔一定要有公司，先有你嘅價值，一個人嘅價值，應該去到邊度都有！我依家就好努力去build up自己價值，睇下嚟緊會唔會有唔同project，或者自己試下拍片！」一直有指簡淑兒是有錢女，家境富貴，她說：「我真係唔係好有錢，屋企人就算搵幾多都好，都同你冇乜關連，因為你自己都要有你自己生活，冇理由呢一世都係靠屋企㗎嘛！」她又透露當年在美國讀書曾被欺凌，試過被人剪頭髮推落樓梯。另一方面，簡淑兒亦曾傳出整容消息，她回應：「由我一入行到依家，選完（港姐）出嚟就已經咁講，其實我已經答過無數咁多次，我已經唔想再答喇！如果要繼續講，呢個當然我控制唔到，但係我就選擇咗唔會再答呢個問題！」簡淑兒本月18日將生日，她許願望疫情能快點結束。