簡淑兒IG近照容貌疑升級 入行10年屢傳整容拒再回應 直指港姐舊照核突

簡淑兒（Jessica）主持嘅香港開電視全新節目《離鄉別井的故事》逢星期一至五晚上9時播出，簡淑兒表示節目唔係大節目，自己又唔係星級主持，一行4人用37日遊走英國8個城市探訪15個移英港人，希望大家可以用心去感受。簡淑兒主持功力暫未見有好多評價，但早前佢就因IG一張近照，再次惹起變樣疑雲，更有網民指佢撞樣張曼玉。

照片中，簡淑兒收起招牌劉海，化上濃妝及穿上大紅色腰部縷空連身裙，散發小性感，又擺出Cool樣表情，與平日鄰家女孩感覺大不同，唔少網民都表示簡淑兒變靚咗，第一眼睇認唔出，又指從某角度睇與張曼玉撞樣，令人懷疑佢容貌升級。早前，簡淑兒擔任林柏希節目《月傾會》嘉賓，直言人哋點諗佢控制唔到：「由我一入行到依家，選完（港姐）出嚟就已經咁講，其實我已經答過無數咁多次，我已經唔想再答喇」。簡淑兒仲表示，10年間最唔開心係每次睇關於自己嘅報道都一定有張以前選美影落好核突嘅相係隔離，有次就連佢媽媽都認唔出係佢，仲問點解有另一個女仔嘅相喺佢隔離。

大爆離巢TVB原因

簡淑兒亦分享今年6月離巢TVB嘅原因，表示當時覺得自己停咗喺到，希望跳出舒適圈，睇下會唔會有更多進步更多成續，更憶述有同事喺佢入行初期同佢講：「呢一行，靚嘅女仔大把，你又冇名銜，又唔係讀藝訓，又冇讀過演藝，你又冇後台，你覺得自己憑咩呢？」；簡淑兒直言而家好想同返對方講：「憑我真係好鍾意呢一行，同埋我真係唔肯放棄，覺得唔一定係要有一啲嘢，先去做到嗰啲成績」。

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