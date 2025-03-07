米奇17號｜奉俊昊繼《上流寄生族》後又一力作 破韓國本年度開畫票房紀錄

《吸血新世紀》（Twilight）型男羅拔柏迪臣（Robert Pattinson）近年演技備受肯定，其主演新片《米奇17號》（Mickey 17）由《上流寄生族》導演奉俊昊負責執導，於上月28日在導演的家鄉韓國最先開畫，率先傳來好消息，四天票房已高達900萬美元（逾7000萬港元），暫時成為本年度首周末票房最高的電影，更創下華納兄弟自2019年以來的最佳票房成績。
五年前，奉俊昊憑《上流寄生族》蜚聲國際，贏得奧斯卡最佳電影、最佳導演、最佳原著劇本等多項大奬，導演在全球影壇發熱發亮，其相隔接近六年的矚目新作《米奇17號》，改編自Edward Aston暢銷小說《Mickey 7》，電影故事講述米奇因陷入了不尋常的處境，為了完成僱主要求，他必須以死謀生，不斷經歷死亡來換取生機。作為一個可被替代的人，當任務犧牲後，他會再被打印出新的身體，而記憶則會被保留。但去到17號時卻打破原有局面，18號同時出現，引來軒然大波。導演奉俊昊表示：一個非常獨特的概念，就像你打印出人類，彷彿人類只是紙張，文件可以被打印出來。我認為人類打印，即使在表達本身，我們也能感受到這種狀況和職業的悲劇。
陳茂賢Jay Fung大讚
《米奇17號》中出現的奇異生物「詭獸」，嚴格來說沒有脊椎，一半是昆蟲、一半是哺乳動物，是溫血動物，「詭獸」已經進化到可以在尼福爾海姆星惡劣的環境中生存。爬行動物有成排的牙齒和爪子，牠們用來鑽穿冰層甚至岩石。劇本中將其描述為「奇怪的蠕動類生物」，身體呈牛角包狀，每個節段都有像蜈蚣一樣的腿，發出奇怪的劈啪聲和咔噠聲。《米奇17號》昨日（6日）於香港正式上映，反應同樣熱烈，賣座港片《破‧地獄》導演陳茂賢大讚：「依然有導演擅長冷嘲熱諷的拿手好戲！命題鮮明，雅俗共賞。」馮允謙（Jay Fung）亦已先睹為快，睇完《米奇17號》表示：「由故事情節到視覺效果都非常精彩吸引。」推薦影迷，認為絕對值得入場觀看！