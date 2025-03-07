米奇17號／驅魔黑修女／粗獷派建築師／門逃／淺淺歲月｜今期睇咩戲

米奇17號 米奇陷入了不尋常的處境，為了完成僱主要求，他必須以死謀生，不斷經歷死亡來換取生機。作為一個可被替代的複製人，當任務犧牲後，他會再有新的身體，而記憶則會被保留。但去到17號時卻打破原有局面，18號同時出現，引來軒然大波⋯⋯

驅魔黑修女 尤尼亞修女（宋慧喬 飾）遇上被十二惡靈之一上身的熙俊（文友辰 飾），驅魔神父來不及前來迎救，但惡靈已越發強大，生死一刻之際，她唯有打破修女不能執行驅魔儀式的神聖規條！她與米凱拉修女（全余贇 飾）合作，為拯救熙俊無所不用其極，甚至犯禁使用最危險、最黑暗的儀式驅魔......惡靈面前，究竟修女能否以黑制黑、戰勝惡魔？

粗獷派建築師 匈牙利裔猶太建築師László Toth在大屠殺中倖存，移居美國，期盼能在新天地迎接受困東歐的妻子。然而，他很快發現這片土地與他的想像截然不同——曾在布達佩斯享譽盛名的建築師，到了費城卻被上流社會拒之門外，美國夢破碎，萬事只能從零開始。面對陌生的文化與全新的生存法則，László只好在異鄉奮力尋找新方向，立志隨著時日一點一滴重拾昔日的榮譽與尊嚴。

門逃 巴恩斯姊妹和帕克斯頓 姊妹是一對年輕的 摩門教傳教士,因為傳教而意外踏進 列特先生的家,沒想到對方設下一連串的恐怖考驗,甚至把她們困在地牢裡,更發現 內裡的驚人秘密!與世隔 絕的二人必須絞盡腦汁才能逃出,否則將招致殺身之禍 ......面對列特先生的質疑與假設,真實與虛假變得含糊不清,她們的信仰會動搖嗎?到底什麼是唯一真正的宗教?

淺淺歲月 青梅竹馬的靜芬（葉童 飾）和麒振（謝君豪 飾），經歷天各一方、兩地相思後，終成眷屬，育有一女一子。本是個幸福的結局，可是命運再次考驗二人的感情。夫妻二人再度分居兩地，自各在自己的生活中承受著現實所帶來的衝擊，後來麒振的身邊更出現了第三者，導致婚姻破裂。可是靜芬卻沒有放棄對麒振的感情，在無法得到親人的體諒之下，咬緊牙關照顧一對子女成長，並期朌麒振有一天會浪子回頭。多年之後，麒振病入膏肓，靜芬不計前嫌回到前夫的身邊，源自於她一直所堅守的信念：真愛，一生人只有一次。

原文刊登於 電影LOL