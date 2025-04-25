米雪分享入行逾60年點滴 曾出泰文碟全盛時期忙到十日冇覺瞓

阮兆祥、梅小惠、江欣燕合作主持節目《友乜唔講得》，後日晚（27日）請來米雪任嘉賓。1969年已接觸演藝事業的米雪，在節目中大談入行超過60年的點滴，除自爆曾揸大膽車外，又踢爆周潤發佻皮一面，節目中還出土了不少米雪昔日的花旦靚樣。

曹達華借出名車

米雪於1969年透過報讀邵氏影視藝員訓練班入行，她透露當年自己主力進修電影：「我同甘國亮、李修賢、林建明、傅聲係同學，嗰年係唯一一屆分開上堂，一批無綫上堂學電視，我哋學電影就喺邵氏上，而一星期會有一日大家拼埋上堂。」問到曾與不少Legend級男藝人合作，包括羅文、鄭少秋、劉松仁及謝賢等，那一位讓她最難忘或最難抽身，米雪竟忽然大爆《蘇乞兒》拍檔周潤發俏皮一面：「發哥佢好鍾意玩㗎，當時有個小朋友演初三（馮志豐飾），發哥成日整蠱佢，成日除佢條褲！」想當年想得興起的米雪，還大爆一次拍攝出海戲份時，飄到海中心的發哥被劇組徹底遺忘的有趣往事，萬勿錯過。小惠在節目中提到親姊梅小青經常稱讚米雪對前輩級藝人很有心，米雪即謙稱自己初出道時，全靠台前幕後一眾前輩提攜及照顧才薄有成就；米雪又指難忘曹達華對她的疼錫：「我細細個十幾歲就出嚟（做嘢），全部靠同事同前輩教，嗰時曹 達華見我滿面暗瘡又唔夠瞓，就話『乖女沖個花旗蔘飲』，一係就叫我飲菊花 茶，嗰時我就知道我哋乖就會多人錫。同埋有時半夜三、四點收工，佢（曹達華）畀我揸佢架美國Continental，由廣播道揸到返去太子道屋企練車。」翻查資料，當年一部Continental售價約20萬港元，而當年一層太古城單位售價約為60萬港元，曹達華對米雪的疼錫及大方可想而知。