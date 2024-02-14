粵劇推手彭美施 邀三生三旦向劇迷拜年

文化創意人彭美施，其最新粵劇作品《白蛇．許仙情越千年》，將於3月26日至31日在西九戲曲中心公演，門票已公開發售，三位主角包括「雙梁配」梁兆明與梁非同、許秋元與梁燕飛及王志良與林穎施，特地在新歲向所有戲迷拜年，更不忘「拉票」呼籲戲迷及觀眾買飛捧場，欣賞施姐花心思及重本投資的作品。
梁兆明：感謝施姐將粵劇創新
「雙梁配」梁兆明與梁非同默契十足，非同祝福明哥笑口常開、福運齊來，明哥就祝願大家班運亨通。明哥更趁再農曆新年假期，一家人回湛江鄉下過年 ，因為疫情關係已4年沒有回鄉過年。
明哥表示，新年是開心的新開始，對於3月26日至31日公演的《白蛇．許仙情越千年》，雙梁配壓軸演出30及31日兩晚十分期待，因為今次製作很震撼，而《白蛇傳》是大家都很熟悉的故事，亦是每位花旦的考牌戲。非同表示，她學戲最初第一次演出就是演白蛇，雖然說是花旦掛帥，但今次《白蛇·許仙情越千年》的故事，許仙亦是重點，要演好戲中的「情」也很關鍵，如何去刻劃男女之間那種愛情呢 ? 好希望今次演出可以帶給大家驚喜。
明哥更表示 : 「隨著時代進步，粵劇亦唔可以一成不變，施姐花咗不少時間金錢去保留傳統劇情又加入好多新元素，係將我哋再推上另外一個新台階。」
李秋元讚梁燕飛做白娘娘一定掂
李秋元與梁燕飛會打頭陣演3月26及27日兩晚，秋元新年願望是班運亨通，大家做更多好戲，觀眾有好戲睇。梁燕飛願望家人身體健康，每天快快樂樂，演出順順利利票房爆滿。他們兩位與梁兆明同樣來自湛江，今年一樣會回鄉過年，之後便會繼續排練《白蛇．許仙情越千年》的演出。
李秋元認為今次的演出，對於演員、整個團隊、策劃都是很大的挑戰，必定畀足心機演出。燕飛則稱好希望呈現出白娘娘的情、她的怨、武功及舞蹈。秋元對燕飛說 :「你一定掂 ! 因為白蛇在戲曲詮釋時候，必須要演好唱做唸打，對花旦來說係好重要，我相信你一定可以 !」
王志良：三個不同組合演出 互相交流實屬難得
王志良、林穎施這對好拍檔，會演出3月28及29日《白蛇．許仙情越千年》，今個農曆年他們會到澳洲悉尼參加戲曲春節晚會演出。穎施不忘帶劇本去澳洲操曲練功。此行亦會與當地戲迷見面，她希望有華人的地方也會有粵劇戲曲的演出，在全世界都可以保留傳統中華文化。
王志良稱，得知《白蛇·許仙情越千年》的演出，得到很多海外觀眾留意及關注，有朋友更專程回來支持，施姐在推動粵劇上的確好有影響力，所以他對今次演出亦相當期待。王志良話 : 「當然我首先要好好研究劇本，點樣可以演到許仙角色性格，同時會向不同劇種借鑒，今次分別有三個組合演出，有不同搭配其實係非常好，每次排戲時候，大家都會提出不同意見，我覺得粵劇演出係好應該互相交流，互相學習，所以今次有這個機會真的難得。」