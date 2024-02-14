粵劇推手彭美施 邀三生三旦向劇迷拜年

文化創意人彭美施，其最新粵劇作品《白蛇．許仙情越千年》，將於3月26日至31日在西九戲曲中心公演，門票已公開發售，三位主角包括「雙梁配」梁兆明與梁非同、許秋元與梁燕飛及王志良與林穎施，特地在新歲向所有戲迷拜年，更不忘「拉票」呼籲戲迷及觀眾買飛捧場，欣賞施姐花心思及重本投資的作品。

梁兆明：感謝施姐將粵劇創新

「雙梁配」梁兆明與梁非同默契十足，非同祝福明哥笑口常開、福運齊來，明哥就祝願大家班運亨通。明哥更趁再農曆新年假期，一家人回湛江鄉下過年 ，因為疫情關係已4年沒有回鄉過年。

明哥表示，新年是開心的新開始，對於3月26日至31日公演的《白蛇．許仙情越千年》，雙梁配壓軸演出30及31日兩晚十分期待，因為今次製作很震撼，而《白蛇傳》是大家都很熟悉的故事，亦是每位花旦的考牌戲。非同表示，她學戲最初第一次演出就是演白蛇，雖然說是花旦掛帥，但今次《白蛇·許仙情越千年》的故事，許仙亦是重點，要演好戲中的「情」也很關鍵，如何去刻劃男女之間那種愛情呢 ? 好希望今次演出可以帶給大家驚喜。

明哥更表示 : 「隨著時代進步，粵劇亦唔可以一成不變，施姐花咗不少時間金錢去保留傳統劇情又加入好多新元素，係將我哋再推上另外一個新台階。」