粵劇特朗普｜新版本加入羅淑佩、李家超等角色 特朗普遇刺事件搬上舞台

一連三日共演四場的《粵劇特朗普》，日前在新光戲院圓滿結束，今次這個為新版本，原著李居明緊貼時事，將早前美國總統特朗普於競選期間遇刺事件特意寫入劇本內，並首度搬上香港粵劇舞台，而同台出現的還有香港特首李家超及旅遊局局長羅淑佩等角色，場面熱鬧。

特朗普遇刺轟動全球，李居明以此事件的來龍去脈創作了《粵劇特朗普》，大年初四起公演三日四場，用粵劇特有方式和手法表達出來，反應熱烈。因劇情結合目前國際形勢和香港發展，既有美國總統又有香港特首，觀眾看得開心又頂癮，感覺好特別又新穎，更非常刺激，將粵劇地位提升，成為國際輿論焦點話題，被譽為一套非常紥實的時事粵劇。此劇受到觀眾熱烈歡迎及討論，李居明以嬉笑怒駡風格，既現實又誇張地塑造特朗普，令觀眾捧腹大笑，更對中美之間長達數十年的交鋒有更深入透徹的了解。李大師每場均親自到觀眾席謝票，掀起全場熱潮，更令很多第一次入場觀看粵劇的年輕觀眾拍案叫絕。