汪曼玲今日（19日）在社交平台發文指自2022年起突然與呂奇失聯，近月更收到呂奇的死訊，不過卻未能證實傳聞是否屬實，她寫道：「2024年4月，在香港及台灣的朋友輾轉傳來呂奇逝世的傳聞。一直半信半疑，並嘗試花時間，不斷多方求證。可是，奇哥這卅多年定居台灣，作風低調，除了至親好友，甚少與外間聯絡。至今未能找到任何確實的答案。今日和大家分享一下過去在台北多次和奇哥見面，他接受訪問時的點點滴滴。讓大家可以重溫呂奇的傳奇人生！」

汪曼玲在自己的YouTube頻道《快拍。曼鏡頭》拍片，和大家分享過去在台北五次和呂奇見面的點點滴滴。汪曼玲指在1998年透過台灣傳媒幫忙找到呂奇在當地開餐廳，並首度在他退隱後見面； 直至2006年曾到過呂奇家中做專訪，上一次見面則是2019年，疫情之後復常的2022年，汪曼玲再次嘗試致電聯絡均未能成功，今年4月更收到呂奇親友透露呂奇的死訊。

呂奇今年85歲，入行多年來曾拍了99部電影、執導及編劇29及35部作品，與及擔任兩部電影的監製 。1958年考入中聯演員訓練班的他，憑主演電影《公子多情》紅透半邊天，之後與陳寶珠合作無間，被封為影壇金童玉女。隨着粵語片式微，呂奇在80年代末淡出幕前，與第二任太太凌黛移居台灣開餐廳，呂奇更曾透露自己絕無經濟問題，生活過得好好，有樓收租。而原名湯覺民的他，改藝名為呂奇，是因為他當時的偶像是傅奇。