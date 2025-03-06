精選5大超療癒毛孩影視作品　得寵先生/來自汪星的你/老友狗狗　暖心可愛又舒壓！

精選5大超療癒毛孩影視作品 暖心可愛又舒壓！

電影《得寵先生》：獨居老人與毛孩的相互救贖 2024年尾上映的電影《得寵先生》以獨居老人、兩代衝突和寵物棄養的題材構成一個既感人又引人深思的故事。故事講述孤獨暴躁老人任春佳佳叔（鄭丹瑞 飾）上山尋死，被流浪狗燒腩（Little 飾）發現，引領動物義工悅娜（盧慧敏 飾）救他脫險。 燒腩的靈性與令人窩心的舉動，令原本討厭狗的佳叔對流浪狗狗改觀，更慢慢和悅娜成為好友，並且加入悅娜開設的動物中心擔任義工，幫助被遺棄的動物。而悅娜亦協助佳叔解開與女兒任素儀（廖子妤 飾）積壓了20多年的心結。 這部電影除了帶出當下救助流浪狗的議題，也說明人與人之間要互相諒解和支持，一起學習如何愛人與被愛。

電視劇《警犬巴打》：溫馨搞笑劇目 妙探警犬間的情誼 《警犬巴打》是2016年TVB的時尚警匪喜劇，由黃宗澤、鍾嘉欣、黃浩然和朱千雪等主演。故事講述黎溢湫火水Sir（黃宗澤 飾）本來是觀塘警署的警員，後被調往警犬隊受訓做領犬員，而所分派的警犬巴打，竟是以前他搗破毒窟時，曾與他大戰一場的看門狗。 巴打敵視火水，火水亦不懂與動物相處，一人一狗無法合作，後來幸得獸醫馬志昊Dr. Ma（鍾嘉欣 飾）相助，火水才慢慢學懂與巴打相處，終於成為合作無間的最佳拍檔。而火水與Dr. Ma兩人因巴打而結緣，相處間慢慢產生微妙的化學作用，二人最終走到一起。

電視劇《老友狗狗》：溫情小品譜寫人狗情緣 宣揚愛護動物 2005年首播的《老友狗狗》是TVB的時裝喜劇電視劇。劇情講述黎俊升Lulu Sir（鄭則仕 飾）是一位熱愛狗狗的警犬隊教官，退休後在徒弟何天佑（黃浩然 飾）的介紹下，於長勝村租了其表哥周用恭（馬浚偉 飾）的場地開立狗場，為狗隻、狗主提供訓練和玩樂的場地。 Lulu Sir的愛女黎羨如 Sammi（鍾嘉欣 飾）同為愛動物之人，在澳攻讀獸醫回港後，在父親狗場旁開立一所寵物診所。期間，Sammi與阿恭因意外產生誤會，終日火星撞地球。後來兩人相處日久，阿恭發現Sammi的可愛之處，亦漸漸對動物充滿愛心，兩人的感情也因為狗狗而結下良緣。 Lulu Sir亦幫助村民破解一連串奇案，深得村民們的信任與愛戴。 延伸閱讀：鄭則仕熱愛演戲50年 憑「肥貓」紅遍影視圈奪影帝