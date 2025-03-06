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娛樂
2025-03-06 15:00:00

精選5大超療癒毛孩影視作品　暖心可愛又舒壓！

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精選5大超療癒毛孩影視作品　暖心可愛又舒壓！

精選5大超療癒毛孩影視作品　暖心可愛又舒壓！

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可愛的毛孩每天都在等待我們回家，陪伴我們生活、一同歡笑，漸漸成為家中的一份子，這些美妙的回憶都十分珍貴。今期特別精選了5部與毛孩相關的療癒影視作品，希望透過這些充滿感動和愛的畫面，溫暖並治愈你的心靈。願我們都能珍惜與毛小孩共度的每一刻，更想呼籲大家支持領養、不購買、不棄養。

文章出處：「當代中國」網站

電影《得寵先生》由李志偉和何英毅聯合編劇兼執導，榮獲第43屆金像獎「新晉導演」提名。（圖片來源：官方劇照） 《得寵先生》的英文片名是「An Abandoned Team」，代表着片中佳叔和燒腩這被遺棄的「男人老狗」團隊，電影的主旨是希望觀眾看完電影後，願意花更多時間與資源，關心身邊的老人，以及關注流浪貓狗的問題。（圖片來源：官方劇照） 唐狗Little飾演狗狗主角燒腩，牠的靈性與令人窩心的舉動不但溶化佳叔冰冷的心，其演出也令觀眾留下深刻印象。雖然電影上映時Little已經離世，但相信該片會成為Little主人的一份珍貴回憶。（圖片來源：官方劇照）

電影《得寵先生》：獨居老人與毛孩的相互救贖

2024年尾上映的電影《得寵先生》以獨居老人、兩代衝突和寵物棄養的題材構成一個既感人又引人深思的故事。故事講述孤獨暴躁老人任春佳佳叔（鄭丹瑞 飾）上山尋死，被流浪狗燒腩（Little 飾）發現，引領動物義工悅娜（盧慧敏 飾）救他脫險。

燒腩的靈性與令人窩心的舉動，令原本討厭狗的佳叔對流浪狗狗改觀，更慢慢和悅娜成為好友，並且加入悅娜開設的動物中心擔任義工，幫助被遺棄的動物。而悅娜亦協助佳叔解開與女兒任素儀（廖子妤 飾）積壓了20多年的心結。

這部電影除了帶出當下救助流浪狗的議題，也說明人與人之間要互相諒解和支持，一起學習如何愛人與被愛。

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由郭富城主演的電影《來自汪星的你》，於2024年在內地上映，影片以真摯的情感，獨特的喜劇風格，讓觀眾在歡笑中感受到溫暖，道出父親送給女兒最好的禮物是愛與陪伴。（圖片來源：官方劇照） 這次郭富城飾演一位暖男爸爸，他更嘗試以真人演繹所有小狗的微表情，再結合CG技術打造出一隻形神俱備的小狗，而小狗阿旺也保留了江斯旺生前捲髮加紅色圍巾的造型。（圖片來源：官方劇照）

電影《來自汪星的你》：犬系爸爸守護愛女 呈現無私父愛

內地電影《來自汪星的你》改編自短篇小說《老爸是旺財》，劇情奇幻又療癒，講述原本江斯旺（郭富城 飾）與女兒江露（藍盈瑩 飾）相依為命，但江斯旺因意外變成了小狗阿旺。當阿旺千辛萬苦尋回女兒後，卻發現長大成人的江露已成為一位創作歌手，他便決定以小狗的身份守護愛女，兩人相處期間發生了一連串搞笑又窩心的趣事。

影片以奇幻的犬系爸爸視角，溫暖的方式向觀眾展現兩父女的相處、疼愛和思念，藉此探討「人生與分離」這個命題，並帶出所有的分離總會以另一種形式相聚。

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TVB電視劇《警犬巴打》講述了警犬隊與警察之間的故事，展現了警犬與警察之間的深厚情感和默契合作。劇集通過緊張刺激的劇情和溫馨感人的感情線，贏得觀眾的喜愛，成為一部受歡迎的警匪劇。（圖片來源：官方劇照） 《警犬巴打》講述黎溢湫透過警犬拍檔巴打，與獸醫馬志昊牽起紅線的故事。（圖片來源：官方劇照 ）

電視劇《警犬巴打》：溫馨搞笑劇目 妙探警犬間的情誼

《警犬巴打》是2016年TVB的時尚警匪喜劇，由黃宗澤、鍾嘉欣、黃浩然和朱千雪等主演。故事講述黎溢湫火水Sir（黃宗澤 飾）本來是觀塘警署的警員，後被調往警犬隊受訓做領犬員，而所分派的警犬巴打，竟是以前他搗破毒窟時，曾與他大戰一場的看門狗。

巴打敵視火水，火水亦不懂與動物相處，一人一狗無法合作，後來幸得獸醫馬志昊Dr. Ma（鍾嘉欣 飾）相助，火水才慢慢學懂與巴打相處，終於成為合作無間的最佳拍檔。而火水與Dr. Ma兩人因巴打而結緣，相處間慢慢產生微妙的化學作用，二人最終走到一起。

2009年首播的TVB劇集《老友狗狗》主要圍繞一群愛狗之人而展開的故事，由鄭則仕、馬浚偉、邵美琪、黃浩然和鍾嘉欣等人主演。（圖片來源：官方劇照） 狗場的包租公阿恭與Sammi如初相識時結怨，後來Sammi也使他逐漸學懂愛護動物，兩人成為一對歡喜冤家。（圖片來源：網上圖片）

電視劇《老友狗狗》：溫情小品譜寫人狗情緣 宣揚愛護動物

2005年首播的《老友狗狗》是TVB的時裝喜劇電視劇。劇情講述黎俊升Lulu Sir（鄭則仕 飾）是一位熱愛狗狗的警犬隊教官，退休後在徒弟何天佑（黃浩然 飾）的介紹下，於長勝村租了其表哥周用恭（馬浚偉 飾）的場地開立狗場，為狗隻、狗主提供訓練和玩樂的場地。

Lulu Sir的愛女黎羨如 Sammi（鍾嘉欣 飾）同為愛動物之人，在澳攻讀獸醫回港後，在父親狗場旁開立一所寵物診所。期間，Sammi與阿恭因意外產生誤會，終日火星撞地球。後來兩人相處日久，阿恭發現Sammi的可愛之處，亦漸漸對動物充滿愛心，兩人的感情也因為狗狗而結下良緣。

Lulu Sir亦幫助村民破解一連串奇案，深得村民們的信任與愛戴。

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1999年TVB的愛情喜劇《寵物情緣》，故事中楊千嬅配音的拉布拉多犬豆豆，與陳奕迅配音的警犬德國牧羊犬在劇中墜入愛河，當年深受劇迷喜愛。（圖片來源：官方劇照） 《寵物情緣》講述展碩、Wing、Susan三人之間的友情與愛情，最終展碩與Wing修成正果。（圖片來源：影片截圖）

電視劇《寵物情緣》：古萱CP經典作 小清新日劇風都市劇

於1999年首播的TVB愛情喜劇《寵物情緣》，講述關於戴展碩（古天樂 飾）與文穎朗Wing（宣萱 飾）、歐子珊Susan（鄭秀文 飾）之間的三角情緣，副線則是由陳奕迅和楊千嬅聲演的兩隻可愛狗狗的愛情故事。

展碩在房東Susan失戀失業時給予支持和鼓勵，二人漸漸成為情侶，可惜當時Susan想衝刺事業而無疾而終。後來Susan離港進修，展碩開始幫助Susan的閨蜜兼鄰居Wing收養照顧流浪的小動物，二人日久生情。

一年後，Wing無意中發現回港後的Susan對展碩仍未忘情，Wing便試圖主動讓愛。三人友情、愛情都十分純粹，最終展碩和Wing有情人終成眷屬，與Susan成為一輩子的好朋友。

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【本文獲「當代中國」授權於am730刊出，歡迎關注】

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