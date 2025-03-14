糖妹嚴寒下性感露肩獲讚唔似37歲　投資有道入住貝沙灣

糖妹（黃山怡）以嬌小身型和甜美童顏見稱，與其有力歌聲存在極大反差。糖妹於2022年參與內地音樂綜藝節目《聲生不息》與與炎明熹（Gigi）及安琦鬥飆高音合唱《我的驕傲》獲讚唱功，令其知名度上升；隨後糖妹將工作發展重心移向內地，日前到成都演出時更頂住10度嚴寒天氣下以性感造型亮相，相當搏命。

「髮很美，笑很甜」

糖妹分別於小紅書及IG分享「10度的着裝」照片，並表示獲當年第一個個唱贊助商再次邀請合作，請佢去成都演出。從照片中看到，糖妹穿上黑色露肩低胸短裙，襯上黑色絲襪及高跟鞋，展現微性感。