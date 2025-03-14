糖妹嚴寒下性感露肩獲讚唔似37歲　投資有道入住貝沙灣

糖妹（黃山怡）以嬌小身型和甜美童顏見稱，與其有力歌聲存在極大反差。糖妹於2022年參與內地音樂綜藝節目《聲生不息》與與炎明熹（Gigi）及安琦鬥飆高音合唱《我的驕傲》獲讚唱功，令其知名度上升；隨後糖妹將工作發展重心移向內地，日前到成都演出時更頂住10度嚴寒天氣下以性感造型亮相，相當搏命。
「髮很美，笑很甜」
糖妹分別於小紅書及IG分享「10度的着裝」照片，並表示獲當年第一個個唱贊助商再次邀請合作，請佢去成都演出。從照片中看到，糖妹穿上黑色露肩低胸短裙，襯上黑色絲襪及高跟鞋，展現微性感。
糖妹早年嘅齊蔭髮型突顯其可愛性格，不過2021年開始則改成露額造型示人，縱然如此，唔少網民都激讚糖妹唔似真實年齡37歲，仲有網民：「仙女啊」、「你好靚！」「狀態好好！皮膚依然好靚！」、「髮很美，笑很甜」、「甜到漏啊，鐘意！」等等。
供弟弟到英國升學
除此之外，糖妹一直以嚟都好慳家，除咗多次被影到會以公共交通工具代步，亦投資有道，入行就已經買保險，最高峰共買咗20多份保險，有啲已經供完；亦有投資黃金及買入黃金ETF作長綫投資，曾肩負供弟弟赴英國大學每年大約30萬大學學費嘅費用糖妹是圈中隱形小富婆，她有多年投資黃金經驗，隨口可以講出當日金價，每年生日都會為自己買一枚金幣。
不只投資有道，糖妹亦是好家姐，供養弟弟到英國升讀大學，2019年更由深水埗唐樓搬進月租約2萬多元的南區豪宅貝沙灣。
原文刊登於 Yahoo 娛樂圈