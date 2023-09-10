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娛樂
2023-09-10 16:30:40

紅山半島山泥傾瀉｜葉翠翠用近7千萬買獨立屋 開live稱屋企無事

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葉翠翠的獨立屋位於紅山半島。

世紀暴雨襲港，多區發生山泥傾瀉，其中港島大潭豪宅屋苑紅山半島出現大面積塌山泥事件，地基外露並懸空，72號屋有明顯危險，住戶需要疏散有報道指該物業的業主為前投資銀行黑石集團高層，因他不在港，其司機因而一度拒絕屋宇署職員入屋視察樓宇安全。

前港姐冠軍葉翠翠於2019年以6,900萬元購入紅山半島獨立屋，樓高三層，並擁有私人花園。從她在社交平台分享的照片所見，屋企的設計以白色為主調，地方非常寬敞。

翠翠︰我屋企範圍冇事

葉翠翠昨晚開live時表示因為路面情況一般，自己這幾天沒有外出。有網民留言問其屋苑情況，她說︰「我屋企附近馬路都封咗，我唔敢出去驚塞車，我屋企範圍冇事，好似我屋苑有啲路壞咗，有山泥，我屋企範圍冇事，咁就好啲。」她又提到十號風球時，自己走到天台發現有水浸情況，其後她立即清理去水位的垃圾及樹葉，之後亦有請師傳幫手修理。

在上周五晚，翠翠也有直播提起回家的路出了問題，加上見到香港水浸片段，感到有種做人應該要及時行樂的心態。她又謂睡覺前已經估不用上學，所以特別調較了鬧鐘比日常遲十分鐘。

今日是她的42歲生日，她在直播中透露早兩、三日購買了一個蛋糕，但已經吃了部份，所以正日會繼續吃掉餘下部份。她直言沒所謂，因為大人生日都是三位小朋友生日，也是他們吃蛋糕，和他們拍照。

 

 

葉翠翠表示其屋企範圍無事。

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