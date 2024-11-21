紅白｜寧寧稱患流感缺席 aespa爭議聲中三缺一登場

日本年度盛事《第76屆紅白歌唱大賽》圓滿結束，盛會除了邀來不同年代樂壇紅人登場外，本年度司儀陣容更有綾瀨遙、今田美櫻、有吉弘行及女主播鈴木奈穗子，結果今年由白組勝出，總結76屆以來，白組至今已大勝42次，紅組則勝出34屆。

Winter傳緋聞換短髮

K-POP女團aespa在爭議下首站《紅白》舞台表演，雖然中國籍成員寧寧（Ningning）以流感理由缺席，在三缺一的情況下，其餘三位成員Karina、Winter、Giselle以三人體制站台，唱出人氣作《Whiplash》。造型方面，三人以白色歌衫配長靴登場，Karina以齊瀏海造型亮相，Giselle則以黑長直髮現身，爆出緋聞的Winter則換上清爽短髮，表演完不忘有禮鞠躬獲網民一致大讚。