紅白｜寧寧稱患流感缺席 aespa爭議聲中三缺一登場

日本年度盛事《第76屆紅白歌唱大賽》圓滿結束，盛會除了邀來不同年代樂壇紅人登場外，本年度司儀陣容更有綾瀨遙、今田美櫻、有吉弘行及女主播鈴木奈穗子，結果今年由白組勝出，總結76屆以來，白組至今已大勝42次，紅組則勝出34屆。
Winter傳緋聞換短髮
K-POP女團aespa在爭議下首站《紅白》舞台表演，雖然中國籍成員寧寧（Ningning）以流感理由缺席，在三缺一的情況下，其餘三位成員Karina、Winter、Giselle以三人體制站台，唱出人氣作《Whiplash》。造型方面，三人以白色歌衫配長靴登場，Karina以齊瀏海造型亮相，Giselle則以黑長直髮現身，爆出緋聞的Winter則換上清爽短髮，表演完不忘有禮鞠躬獲網民一致大讚。
其實，Ningning近期健康狀況已多次引發關注，前陣子出席MAMA頒獎典禮時，也曾因身體不適缺席紅地毯，今次再度因流感無法登上《紅白》舞台，亦有人揣測是跟政府爭議有關，事關Ningning早前po出「核爆蘑菇雲燈」，引來大批日本網民不滿，更引發抵制aespa出席《紅白》的聲浪；及至12月29日，aespa所屬的SM娛樂宣布，Ningning因為得了流感，確定無法出席《紅白》，某方面也算是解決鬧得激烈的中日爭議。aespa由Karina、Winter、Giselle與Ningning組成，自2020年出道以來深受全球粉絲歡迎。