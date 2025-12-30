紅白｜松田聖子喪女後相隔5年登場唱壓軸 今田美櫻領軍上演麵包超人特備環節

三位一體的Perfume明年休團，組合將以《紅白》作為暫別樂壇前的最後舞台。

日本NHK電視台年度盛事《第76屆紅白歌唱大賽》將於明晚（31日）除夕夜舉行，連日來已展開彩排工作，King & Prince、《鬼滅》歌姬LiSA、YOASOBI主音ikura及明年休團的電音女團Perfume等均有出席，而三位一體的Perfume將以《紅白》作為暫別樂壇前的最後舞台，三位成員穿上華麗歌衫現身彩排。

已連續25屆出場的70歲老牌男歌手鄉裕美，亦宣布告別《紅白》，最後一次參與演出的他否認引退，明言今後仍會繼續歌唱事業。至於AKB48請來多位昔日猛將前田敦子、大島優子、高橋南、小嶋陽菜、板野友美、指原莉乃、峯岸南、柏木由紀落實歸隊，屆時新舊成員合體大唱經典medley，而前田敦子、大島優子、高橋南昨日便聯同幾位師妹在彩排上會見傳媒。

聖子揀唱經典作

另一方面，63歲女歌手松田聖子將會為《紅白》擔任壓軸嘉賓，是她自2021年12月經歷喪女痛辭演後，相隔5年再登上《紅白》舞台。出道45年的松田聖子，過去曾20度亮相《紅白》，2011年更與獨生女神田沙也加以母女檔亮相《紅白》合唱，場面令人印象深刻。2021年12月，聖子與前夫神田正輝所生的神田沙也加，因情困墮樓身亡，大受打擊的聖子當時辭演6日後舉行的《紅白》，至今終於再度為《紅白》演出，預告當晚會以最後壓軸嘉賓登場，並獻唱1980年首度出場時所唱的經典名曲《藍色珊瑚礁》，令粉絲及觀眾相當期待。

此外，NHK今日宣布《紅白》會加手插由今田美櫻主演的晨早劇《紅豆麵包》特別環節，由於該劇是描寫國民動漫《麵包超人》原作者柳瀨嵩與其妻小松暢的故事，故屆時麵包超人、細菌小子、方包超心、咖喱包超人等，將聯同《紅豆麵包》演員今田美櫻、北村匠海、河合優實、原菜乃華、高橋文哉等攜手站台，並會為觀眾表演多首《麵包超人》歌曲，包括經典主題曲《麵包超人進行曲》。