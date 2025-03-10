紅豆｜入選第28屆索諾瑪國際電影節 任達華盼港式情懷去得更遠

鄒穎聯同任達華、龔慈欣趁3‧8婦女節出動，去到不同戲院謝票。

由任達華、龔慈恩、鄧麗欣、盧慧敏等主演的《紅豆》上映一個多星期，獲各界好評，觀眾力讚電影拍出濃厚香港情懷，描寫細膩貼地，而《紅豆》亦公佈同時獲選入第28屆索諾瑪國際電影節，並會在影視節中放映，電影節讚賞以香港傳統糖水舖在城巿規劃下，遭遇生存威脅為背景，《紅豆》娓娓道來一段關於親情羈絆與愛的溫暖故事。

日前導演鄒穎聯同任達華、龔慈欣趁3‧8婦女節出動，去到不同戲院謝票，與觀眾們互動，龔慈欣說：「祝大家女神節快樂。」鄒穎導演表示：「多謝各位觀眾支持，我哋《紅豆》電影入選今屆索諾瑪國際電影節，在北美的觀眾都可以欣賞到充滿香港情懷的電影。」任達華說：「甜品有很多，但我覺得紅豆沙應該去得更遠，去世界各地更多地方，讓大家除了欣賞美食之外，更欣賞到這部充滿感情的電影。」龔慈欣說：「大家都覺得好溫馨，希望大家多多支持《紅豆》。」任達華笑言，甚多觀眾看《紅豆》的前後，真的會去吃紅豆沙，甜在心之餘，糖份也升高了，他說：「大家也應該將這顆甜放在心中，令人與人之間維繫得更好。」

有現場觀眾問任達華，為何在戲中對女兒（Stephy）如此大仇口？龔慈欣說：「他是大男人，不是大仇口。」任達華說：「潮州籍男仔好顧家庭，但是頗大男人，是傳統重男輕女，辛苦媽媽了，如果生第一個是，辛苦了，第二個是女，辛苦了，第三是女，辛苦了﹗因為以前家庭要工作，屋企都希望有個男仔幫到家庭，他們廿四小時不停工作，不停照顧家庭，只是不懂用口說出愛意。」

而盧慧敏（Amy Lo）昨日亦與導演結伴謝票，現場觀眾除了讚賞電影劇本好，亦有觀眾直接讚賞Amy將角色演繹得好，令觀眾留下美好印象。