紋人多故事｜廿四味阿肥談父子情 亡父頭像刻手臂：紋身係最好紀念

TVB Plus 全新節目《紋人多故事》，過往擁有紋身的人一般被妖魔化，跟「黑社會」、「壞人」掛勾。其實紋身是一門藝術，不少人以紋身記敘人生不同階段故事，既可以是光輝歲月的懷緬，亦可以是未能釋懷的憾事，又或是化不開的濃情。節目由Hip Hop組合廿四味成員、人稱「阿肥」的陳偉雄（Phat）擔任主持，他將走訪5間本地紋身店，介紹 紋身師、紋身店以及他們客人的故事。節目逢周六晚11點TVB Plus（82台）播映。

昨晚（11日）阿肥講到隨着時代進步，紋身不再被妖魔化，他說︰「以前有紋身一定畀人覺得你係壞份子、一定撈偏。而家會從欣賞角度去睇，理解多咗。以前風格偏向幫會，所以會紋龍、虎、鳳一類。而家多元化好多，亦好易搵到好多唔同風格嘅店。」