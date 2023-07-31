紐約亞洲電影節封后 李荷妮歸功拍攝團隊

當今的電影產業，正處於蓬勃發展的時期，愈來愈多的優秀電影作品出現在觀眾的視野中。其中，韓國電影在近年來的發展中表現突出，不僅在國內市場上獲得了成功，還在國際上贏得了廣泛的關注和讚譽。

電影拍攝在瘟疫蔓延時

韓國女藝人李荷妮，今年演出的兩部電影《殺戮羅曼史》、《幽靈》，演技均受到極高評價。今日在《第22屆紐約亞洲電影節》上，她更獲得最佳演員獎(Best Of The East)，而這兩部電影，在電影節上公映，亦獲得評審們一致好評，《殺戮羅曼史》還榮膺成為開幕影片。

發表獲獎感言，李荷妮稱感到無限光榮，而她在《殺戮羅曼史》中，飾演退役的頂級女明星黃如來，片中她因尷尬的演技，而淪落為國民笑柄，為此深受打擊而宣布退出演藝圈。對於憑此片獲得國際獎項，她說：「非常感謝。能夠獲得這個獎項，我感到非常榮幸。作為普通人，電影開拍時遇上新冠肺炎在全球大流行，當時整過劇組都感到非常無助，但經過那段時間後，我們認識到藝術的巨大力量。」