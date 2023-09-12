熱門搜尋:
甯國良 iPhone 15 紅山半島 水浸 鯨魚 天氣 綠色債券 黑雨 梁朝偉 那年盛夏我們綻放如花 福島核污水 好去處 網上熱話 親海駅II MIRROR C觀點 免費機票 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 二手樓 ESG系列 國際專題 食譜 夜市經濟 減肥 日圓匯率 紅山半島 冼迪琦 大閘蟹2023
返回
娛樂
2023-09-12 21:37:03

紐約時裝周 「死侍」老婆Blake Lively懷舊服贏晒珍妮花奧莉花

分享：
4子之母的Blake Lively身形甚fit，穿上窄身服無難度。

4子之母的Blake Lively身形甚fit，穿上窄身服無難度。

被譽為荷李活最美艷媽媽的「死侍」賴恩雷諾士(Ryan Reynolds)36歲妻子Blake Lively，今日出席美國時尚品牌Michael Kors於紐約舉行的2024年春夏時裝騷。這位4子之母穿上80年代Disco流行的金色窄身喇叭褲服飾，配合一頭捲曲金髮，靚爆全場。有份出席的天后珍妮花洛庇絲(Jennifer Lopez)、演員奧莉花懷特(Olivia Wilde)、影后荷爾芭莉(Halle Berry)也給比下去。設計師Kors表示：「由第一次我帶Lively睇時裝騷到而家，她愈來愈有光芒，靚到整個會場識發光。今日一身懷舊打扮，相信她是穿得最好睇。」

珍妮花洛庇絲歐洲懷舊風未及Lively經典。

珍妮花洛庇絲歐洲懷舊風未及Lively經典。

奧莉花懷特熱褲加黑超，色調未夠搶眼。

奧莉花懷特熱褲加黑超，色調未夠搶眼。

哈利波特加入做狼人

因為美國演員工會罷工，令明年上映的《死侍3(Deadpool 3)暫停拍攝，但電影消息仍然不絕。據電影情報人DanielRPK爆料，《哈利波特》男星Daniel Radcliffe將會演出《死侍3》，將會飾演一個神秘角色，大有機會是狼人接班人。Radcliffe最近主演的影集《Miracle Workers》中，上演一幕充滿狼人色彩的橋段，加上盛傳《變種特攻》(X-Men)多位英雄參演，令人相信Radcliffe入主《死侍3》的消息。

哈利仔Radcliffe加入《死侍3》。

哈利仔Radcliffe加入《死侍3》。

Radcliffe演出影集《Miracle Workers》時，就有這幕狼人式騷肌大叫。

Radcliffe演出影集《Miracle Workers》時，就有這幕狼人式騷肌大叫。

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受