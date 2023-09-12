紐約時裝周 「死侍」老婆Blake Lively懷舊服贏晒珍妮花奧莉花

被譽為荷李活最美艷媽媽的「死侍」賴恩雷諾士(Ryan Reynolds)36歲妻子Blake Lively，今日出席美國時尚品牌Michael Kors於紐約舉行的2024年春夏時裝騷。這位4子之母穿上80年代Disco流行的金色窄身喇叭褲服飾，配合一頭捲曲金髮，靚爆全場。有份出席的天后珍妮花洛庇絲(Jennifer Lopez)、演員奧莉花懷特(Olivia Wilde)、影后荷爾芭莉(Halle Berry)也給比下去。設計師Kors表示：「由第一次我帶Lively睇時裝騷到而家，她愈來愈有光芒，靚到整個會場識發光。今日一身懷舊打扮，相信她是穿得最好睇。」