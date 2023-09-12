紐約時裝周 「死侍」老婆Blake Lively懷舊服贏晒珍妮花奧莉花

被譽為荷李活最美艷媽媽的「死侍」賴恩雷諾士(Ryan Reynolds)36歲妻子Blake Lively，今日出席美國時尚品牌Michael Kors於紐約舉行的2024年春夏時裝騷。這位4子之母穿上80年代Disco流行的金色窄身喇叭褲服飾，配合一頭捲曲金髮，靚爆全場。有份出席的天后珍妮花洛庇絲(Jennifer Lopez)、演員奧莉花懷特(Olivia Wilde)、影后荷爾芭莉(Halle Berry)也給比下去。設計師Kors表示：「由第一次我帶Lively睇時裝騷到而家，她愈來愈有光芒，靚到整個會場識發光。今日一身懷舊打扮，相信她是穿得最好睇。」
哈利波特加入做狼人
因為美國演員工會罷工，令明年上映的《死侍3》(Deadpool 3)暫停拍攝，但電影消息仍然不絕。據電影情報人DanielRPK爆料，《哈利波特》男星Daniel Radcliffe將會演出《死侍3》，將會飾演一個神秘角色，大有機會是狼人接班人。Radcliffe最近主演的影集《Miracle Workers》中，上演一幕充滿狼人色彩的橋段，加上盛傳《變種特攻》(X-Men)多位英雄參演，令人相信Radcliffe入主《死侍3》的消息。