紐約電視電影節｜無綫奪9項殊榮 姚子羚憑《鐵拳英雄》獲女演員獎

《2022香港小姐競選決賽》榮獲「最佳製作設計/美術指導組別銀獎」，《香港小姐競選》踏入五十周年金禧紀念，為隆重其事是次決賽場地選擇在紅館舉行，這次繼2010港姐競選以來、相隔12年再次以紅館作決賽場地，並重金打造港姐50年標誌場景，包括70-80年代的利舞台、90年代的機場和90年代-2010年的紅館，華麗的舞台設計重現經典，當晚最大亮點是天王黎明伴着大型飛機道具登場，成為全城佳話。

梁思浩作品獲 銅獎

綜藝節目《通靈之王》獲得「綜藝節目組別銅獎」，由梁思浩、王嘉慧及伍韻婷主持的《通靈之王》，是香港電視史上首個以通靈比賽為主題的綜藝節目，節目邀請15位來自不同流派的自稱「通靈專家」，拿出看家本領、通過製作組各項「神秘關卡」，讓觀眾透過節目進入靈異、奇情及超乎想像的世界。《2022中秋節》宣傳片則獲得「導演：宣傳片/節目片頭組別銅獎」。

姚子羚獲最佳女演員組別優異獎

六個優異獎名單，分別是姚子羚憑劇集《鐵拳英雄》獲得「最佳女演員組別優異獎」、劇集《十八年後的終極告白2.0》獲得「最佳節目執導組別優異獎」、飲食節目《滿足的味道》獲得「短篇節目組別優異獎」以及劇集《鐵拳英雄》宣傳片獲得「電視劇宣傳組別優異獎」。至於由TVB新聞及資訊部製作的節目《無窮之路II –無價之保》及《時事多面睇：係愛定係責任？》，則分別獲得「環境及生態紀錄片組別優異獎」及「社會公義報道組別優異獎」。