紐約電視電影節｜視帝張振朗憑《反黑英雄》再度擸獎 張曦雯演技進一步獲肯定

美國年度盛事「2025紐約電視電影節」（New York Festivals TV & Film Awards 2025）於香港時間今日（23日）公布得獎名單，TVB在頒獎禮上再膺殊榮，合共奪得一銀、一銅以及4個優異獎，當中張振朗及張曦雯分別憑《反黑英雄》及《企業強人》再度獲得演技獎項肯定。

張振朗在《反黑英雄》中飾演亦正亦邪的臥底警察徐國賢，角色性格層次豐富甚有發揮，他亦憑該劇先後獲得「2024亞洲影藝創意大獎（Asian Academy Creative Awards 2024）」的最佳男主角（中國香港地區），及於《萬千星輝頒獎典禮2024》同時首奪最佳男主角與馬來西亞最喜愛TVB男主角，升呢雙料視帝；今次振朗再下一城獲「2025紐約電視電影節」頒發男演員組別優異獎，成功憑「徐國賢」一角獲得四個演技獎，演技獲得進一步肯定。