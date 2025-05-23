紐約電視電影節｜視帝張振朗憑《反黑英雄》再度擸獎 張曦雯演技進一步獲肯定

美國年度盛事「2025紐約電視電影節」（New York Festivals TV & Film Awards 2025）於香港時間今日（23日）公布得獎名單，TVB在頒獎禮上再膺殊榮，合共奪得一銀、一銅以及4個優異獎，當中張振朗及張曦雯分別憑《反黑英雄》及《企業強人》再度獲得演技獎項肯定。
張振朗在《反黑英雄》中飾演亦正亦邪的臥底警察徐國賢，角色性格層次豐富甚有發揮，他亦憑該劇先後獲得「2024亞洲影藝創意大獎（Asian Academy Creative Awards 2024）」的最佳男主角（中國香港地區），及於《萬千星輝頒獎典禮2024》同時首奪最佳男主角與馬來西亞最喜愛TVB男主角，升呢雙料視帝；今次振朗再下一城獲「2025紐約電視電影節」頒發男演員組別優異獎，成功憑「徐國賢」一角獲得四個演技獎，演技獲得進一步肯定。
另外，張曦雯已憑住《企業強人》外剛內柔的宋翹一角揚威《萬千星輝頒獎典禮2024》，並獲得馬來西亞最喜愛TVB女主角，是次她再獲「2025紐約電視電影節」頒發女演員組別優異獎，連同去年憑《破毒強人》丁若寧一角獲得「亞洲內容大獎2024」（ContentAsia Awards 2024）最佳女配角組別銅獎，令張曦雯在短短一年內擸了三個演技獎，成為《強人》系列的演技保證。
節目方面，破天荒由大會司儀、評判到表演嘉賓都是「全女班」上陣的《2024香港小姐競選決賽》，獲頒製作設計/美術指導組別銀獎。另無綫新聞及資訊部則勇奪3個獎項，包括以探討日漸湧現的「換臉」影片中的深偽技術（Deepfake）騙局的《新聞透視：有片無真相》、《無窮之路 IV-一帶一路》及《飛越五十載》，分別獲頒科學及科技紀錄片組別銅獎、國際事務紀錄片組別優異獎，及英雄紀錄片組別優異獎。