純Hip Hop K-Pop女團YOUNG POSSE新蒲崗開騷 廣東話+國語「我愛你」冧fans

Young Posse成員(左起)Jiana、Doeun、Jieun、Yeonjung及Sunhye年輕又靚女，各有形格，迅速成為偶像女團。

以純hip hop掛帥的韓國女團YOUNG POSSE，昨晚新蒲崗The Burrow舉行《2025 YOUNG POSSE HONG KONG FAN CONCERT》，5名成員Yeonjung、Jiana、Sunhye、Jieun及Doeun等，出道短短一年多，已經人氣急升，首度在港開騷，吸引大批粉絲捧場。 昨晚6時，YOUNG POSSE 5名成員統一以型格紅色工人服造型登場，更即用英語高呼「香港」，炒熱氣氛。她們一口氣獻唱3首歌曲《POSSE UP!》、《Loading…》及《ROTY》，帶來hip hop勁舞，全場粉絲即時起哄，還自發站起來應援，氣氛熱烈。

接著成員逐一自我介紹，隊長Sunhye用廣東話說：「你好」，Jieun則自稱「我是可愛的忙內。」fans即時歡呼回應。YOUNG POSSE指終於來到香港，感到十分高興，透露一直想跟香港fans見面，又大讚現場氣氛非常好，讓她們心情更激動及緊張。 演出期間YOUNG POSSE加插fans互動環節，成員大手筆各自送8張即影即有照片，繼而親自解答fans問題，其中一條是「想對香港fans說的話」，成員們均有備而來，分別用廣東話及國語說出「我愛你」、「多謝你」及「我喜歡你」等等，還做出不同的心心手勢，粉絲均十分受落。成員Jiana透露小時候有學習過國語，但已不太記得，唯獨記得「蘋果」一詞，她說：「小時候我經常說『我是蘋果』，當時不知道意思。」獲隊友大讚她可愛。

隊長Sunhye生日食蛋撻慶祝 談到美食，Sunhye表示前一天指12日)是她21歲生日，她在香港吃了蛋撻慶祝，全場fans隨即大合唱生日歌，隊友們也向Sunhye送抱，場面溫馨。成員不忘推介fans在演出完結後，以熱湯作宵夜，又大爆Jiana開騷前一直在後台吃零食，後者解釋因為香港的零食很好味。 台下近距離接觸粉絲 演出尾聲YOUNG POSSE演唱了《Cold》、《Street Carol》、《Santa Claus Left Me No Goodz》，還帶來一段美式hip hop勁舞，掀起全晚高潮。encore歌時段，5名成員主動走到台下，與fans近距離接觸，她們再唱《POSSE UP!》及《ATE THAT》，結束約兩小時的香港fans演唱會。