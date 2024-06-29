紙盒藏屍案｜歐陽炳強故事屢被改編 廖偉雄版本最像真

方東昇及黃曉瑩攜手炮製的無綫首個跨平台新聞通識遊戲《猜猜我是誰》，日前一集提及轟動一時的紙盒藏屍案主角歐陽炳強因病過身，終年74歲。無綫於2020年拍攝《尋人記》期間，方東昇等已初步接觸過歐陽炳強，採訪跟進過程長達4年，歐陽炳強在多次面見和電話通話中，均堅稱無辜，但因明白到法律上要翻案機會微乎其微，加上不希望現身受訪影響家人，所以要求團隊在他百年歸老後才公開討論內容。由於歐陽炳強離世前失聯，製作組要反覆確認離世消息，所以報道於歐陽炳強過身兩年後才曝光。

此案是香港首宗沒有動機、沒有人證、沒有吻合指模，只利用環境證供科學鑒證所取的證供而定罪的謀殺案。過去成為不少電影及電視劇的題材，電影分別有1976年的《紙盒藏屍》，1993年的《箱屍奇案》及三級電影《紙盒藏屍之公審》。最近一套電視劇以此為題材作就有2022年播出的無綫劇集《法證先鋒V》，黃宗澤重新調查一宗紙盒藏屍案，由張國強及關曜儁分別扮演年老版及後生版的歐陽炳強，而角色名字就改為武志佳。另一套是2018年的《陽關道》，在Netflix播放。

不過，說到最神原的是1993年由無綫拍攝的電視電影《箱屍奇案》，由廖偉雄、商天娥主演。故事由一眾囚犯討論誰是兇手，三位囚犯各有各自己的版本，而扮演囚犯的有黃一飛、艾威、林家棟、游颷、李顯明等反覆提出自己的論點及消息。

劇情亦跟足當時的報道，死者燕(陳銳飾)被發現藏屍於紙盒之內，被遺棄至一間寵物診所對出行人路，警方進行調查。經過多月調查後，發現指甲上兩條衣服纖維與雪糕店職員司徒永祥(廖偉雄飾)的衣服吻合，遂將其檢控，判以死刑。妻子李惠珍(商天娥飾)不服判決，多次上訴更上訴至倫敦樞密院，最後都不成功，但改判終身監禁。不過，此片中的探員不是外國人，由黎漢持扮演，河國榮則是其上司。