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娛樂
2024-04-16 18:21:12

素海霖公開露腿躺平 周殷廷演唱會未受環球大地震影響

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周殷廷、素海霖到旺角出席試玩平衡板。(林俊源攝)

周殷廷、素海霖到旺角出席試玩平衡板。(林俊源攝)

素海霖(Erena)、周殷廷今日(16)到旺角出席活動，二人分別化身成「躺平老師」及「躺平之星」，他們親身躺上平衡板，Erena可以躺平超過1分鐘，而周殷廷則平衡力比較差，很快就失社平衡。

Erena心享躺平心得表示要用些力，並稱自己不用工作時，會在家中睡覺，試過連續瞓16小時。周殷廷則笑謂：「我躺平咗9年，由出道躺平到而家！」他認為躺平的時間可以讓自己休息，同時思考未來。

素海霖到旺角出席活動，有不少男士舉起相機拍她。 素海霖到旺角出席活動，有不少男士舉起相機拍她。 周殷廷的平衡力欠佳。 素海霖的平衡力不錯。 素海霖的平衡力不錯。 素海霖與周殷廷挑選平衡板。 素海霖到旺角出席活動，有不少男士舉起相機拍她。

Erena以超短褲示人，大騷美腿，由於活動要她躺平，她表示有打底不怕走光，亦很開心活動有很多人來圍觀。問到為何她的打扮比較密實，她表示是應大會要求扮老師。提到她早前在愚人節出PO表示要引退，她稱只是看下大家有多黑心，但也有人心痛她拍AV辛苦，支持她引退。她又提到身邊有很多人聽周殷廷唱歌，自己愛聽對方的《三生有幸》。

素海霖開心活動有很多人來圍觀。

素海霖開心活動有很多人來圍觀。

周殷廷看過素海霖MV

問到周殷廷可有看過Erena的作品？他表示有看過對方與N9合作的MV，大讚非常好，自己也很喜歡，至於其他作品，周殷廷表示沒有，Erean就笑稱對方可能沒有需要。周殷廷表示如日後有合適的工作，可以考慮一齊合作。

周殷廷、素海霖到旺角出席試玩平衡板。(林俊源攝) 素海霖表示不用工作會宅在家中。 素海霖表示不用工作會宅在家中。 素海霖表示不用工作會宅在家中。

未有因人手縮減影響

提到他的演唱會快將舉行，但適逢其唱片公司環球大地震，他稱的確少了人手，但對他的影響並不大，並謂過去也是自己處理工作，加上自己也有參與今次演唱會的marketing工作。他表示人事變動經常有，但忽然不見了一些戰友就感到突然。

 

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