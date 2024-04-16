素海霖公開露腿躺平 周殷廷演唱會未受環球大地震影響

素海霖(Erena)、周殷廷今日(16日)到旺角出席活動，二人分別化身成「躺平老師」及「躺平之星」，他們親身躺上平衡板，Erena可以躺平超過1分鐘，而周殷廷則平衡力比較差，很快就失社平衡。

Erena心享躺平心得表示要用些力，並稱自己不用工作時，會在家中睡覺，試過連續瞓16小時。周殷廷則笑謂：「我躺平咗9年，由出道躺平到而家！」他認為躺平的時間可以讓自己休息，同時思考未來。