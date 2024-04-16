素海霖公開露腿躺平 周殷廷演唱會未受環球大地震影響

素海霖(Erena)、周殷廷今日(16日)到旺角出席活動，二人分別化身成「躺平老師」及「躺平之星」，他們親身躺上平衡板，Erena可以躺平超過1分鐘，而周殷廷則平衡力比較差，很快就失社平衡。
Erena心享躺平心得表示要用些力，並稱自己不用工作時，會在家中睡覺，試過連續瞓16小時。周殷廷則笑謂：「我躺平咗9年，由出道躺平到而家！」他認為躺平的時間可以讓自己休息，同時思考未來。
Erena以超短褲示人，大騷美腿，由於活動要她躺平，她表示有打底不怕走光，亦很開心活動有很多人來圍觀。問到為何她的打扮比較密實，她表示是應大會要求扮老師。提到她早前在愚人節出PO表示要引退，她稱只是看下大家有多黑心，但也有人心痛她拍AV辛苦，支持她引退。她又提到身邊有很多人聽周殷廷唱歌，自己愛聽對方的《三生有幸》。
周殷廷看過素海霖MV
問到周殷廷可有看過Erena的作品？他表示有看過對方與N9合作的MV，大讚非常好，自己也很喜歡，至於其他作品，周殷廷表示沒有，Erean就笑稱對方可能沒有需要。周殷廷表示如日後有合適的工作，可以考慮一齊合作。
未有因人手縮減影響
提到他的演唱會快將舉行，但適逢其唱片公司環球大地震，他稱的確少了人手，但對他的影響並不大，並謂過去也是自己處理工作，加上自己也有參與今次演唱會的marketing工作。他表示人事變動經常有，但忽然不見了一些戰友就感到突然。