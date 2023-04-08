素海霖獲日本公司力捧登全版廣告 網民要求下次要講多幾句對白

素海霖以「絵麗奈Erena」出道，成為香港首位日本AV女優，其作品的評語雖然好壞參半，但人氣依然不減。日前更獲知名報紙「東京スポーツ」登全版內頁廣告，並以「絕世美女」、「長身魅力」及「天生好『性』」作為形容詞。由於素海霖自宣布推出AV之後，一度令其所屬公司的網站癱瘓，成為熱話，日本公司見反應如此熱烈，亦發動資源力捧這位外國新人。她亦向傳媒表示多謝公謝公司，並會努力及學好日文，做好自己去報答公司。

盼加入更多廣東話對白

作品推出已一個星期，素海霖亦看過大部份網上的評語，她公開回覆說︰「多謝大家中肯的評論，對於果幕我推開男優，我係到應承大家，未來一定會有你地想要既畫面。」由於不少網民認為她身體比較多毛，遂建議她下一部作品可嘗試表演剃毛，但遭素海霖拒絕，更留言回覆該名網民著他先表演。

另外，亦有網民認為她可以加入更多對白︰「你唔好淨係講『好正』、『頂唔順』，講下其他啦『大力啲X我』、『中X我』、『你好X大碌』呢啲啊嘛。」但素海霖就似乎不太鍾意，表示不是她的風格，其後有不少網民加入意見，其中一句「不能忘記你」就成功獲她認同，表示「不錯」。另外，有網民認為她推開男優時，應該要加些粗口字句，如「XX你咩」，令成件事更有港式味道，素海霖亦覺得這個意見不錯。對於網民稱沒有劇情，她解釋道︰「通常頭兩部都唔會有劇情」。