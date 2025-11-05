素海霖真空影片撐壽司郎 批《東張西望》抹黑引流量不可取

無綫節目《東張西望》日前直擊疑有水貨客從內地走私海鮮、刺身、肉丸、沙蟲等食材至香港，更影射部分貨品流入本港一大型壽司連鎖店，報道雖未直接點名，但「香港壽司郎」發出嚴正聲明，斥在沒有事實根據作出猜測性報導，並影射及間接誹謗使用走私食材，直接誤導公眾及嚴重影響公司聲譽，將採取法律行動。昨晚（4日）播出的《東張西望》，節目中立即還壽司郎清白，指未有發現壽司郎與走私刺身有關，食材均經正規渠道空運到港。

凸點身體力行

風波近日成為港人熱話，「香港壽司郎」已證清白，並澄清刺身及食材是正規渠道空運到港。以「繪麗奈」之名進軍日本AV界的素海霖，昨晚即出po撐壽司郎，重溫自己兩年前真空上陣，凸點以行動消費「拯救壽司郎」之影片，她更寫：「支持壽司郎，抹黑引流量不可取。」