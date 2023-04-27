素海霖突襲Yahoo作企業分享　求合照員工笑言「條隊長過抽居屋」

首位進軍日本 AV 界的香港女優，以藝名「絵麗奈」出道的素海霖，自上月尾首部作品推出以來人氣高漲，港日兩地均掀起不少討論，連同緊接上架的第二部作品均高踞熱賣榜。素海霖昨（25 日）「突襲」Yahoo，首次受邀到企業，分享入行經過、日本 AV 界的職場經驗和對女性身體自主的看法，反響非常熱烈，面對排隊求合照的長人龍更是來者不拒！

身體慾望不應視為禁忌

素海霖表示，同期去日本拍了兩部作品，對於外間形容第二部作品有進步，她說有可能是同期拍攝時後期身心比較沒那麼緊張。分享會上，她分享了自己對女優作為職業的看法，外界對於展示身體、情慾會有負面看法、有色眼鏡，但素海霖大方地回應說，成為女優是自己的夢想，身體的慾望亦不應視為禁忌，「我無理其他人的眼光，可能好多人睇 AV 係飛住來睇，唔明白有啲角度好難拍，劇情點樣喊，點樣演繹淫賤，當中都是有難度。」

參與分享會的 Yahoo 員工們亦把握機會提問，有人問到擇偶條件、事業目標、自我形象等等，素海霖都耐心一一回答，其中令素海霖始料不及的，是有參與者問到，「你點睇 AI？」原來現時人工智能亦有應用到色情行業，想知道她是否會視 AI 為一個挑戰，素海霖聞言表示，相信 AI 對很多行業都是挑戰，笑言如果最後 AI 真的取代人類，「咁人類最終都會滅亡。」