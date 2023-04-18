素海霖第二部作品忽然上架 大戰4男優刺激過第一部

素海霖以絵麗奈之名在日本出道，成為香港首名AV女優。首部作品早前推出，但評價一般，更有人大呻好悶，不少網民希望素海霖在第二部作品可以來些突破，而她亦應承大家下一部作品不會令大家失望。她的第二部作品FSDSS-645突然在網絡上出現，封面是她身穿開胸比堅尼的照片，並寫上「性感開発3本番」。

唔係淨講「好正」 素海霖在第二部作品要大戰4名男優，她在每次開始前及完事後都會以廣東話講感受，而畫面就會配上問題，如她與第三位男優開始前，被問到有沒有試過玩性玩具，素海霖答︰「無咩點玩過」、「未試過」、「好期待」。其他廣東話對白包括有「我準備好！」，「開始啦！」、「好舒服啊，好想再嚟多次」、「成身都係油，滑捋捋俾佢X」、「多多指教」、「多謝」、「好緊張」及「好滿足，同埋都好期待」。