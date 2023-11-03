素海霖第5部作品面世解鎖新挑戰　網民大讚有進步兼身形愈黎愈好

素海霖（Erena／繪麗奈）為香港首位AV女優，香港人身份加上會喺所參與嘅AV作品中加入親切嘅廣東話對白，一直深受網民熱捧，短短出道半年已拍下5齣作品，早前更透露有電影正傾談中，以及將會自資開網上性商品店。
飾按摩師以多套泳裝上陣
素海霖第5部作品FSDSS-752亦已於周一（10月30日）面世，素海霖更於社交平台發文表示希望大家支持：「如果大家想繼續能看到我演出，請繼續多多支持正版，看翻版真的不用跟我説」。
素海霖第5部作品以香港色情水療中心作主題，素海霖飾演按摩師，以多套泳裝上陣，包括純白喱士比堅尼、鮮藍色比堅尼及黑色連身性感內衣，與男優於水池中激戰。過程中，素海霖一如嘅往大講廣東話：「呢度啊？」、「我已經煮好飯啦，不過喺食飯之前，我想令你舒服先！」等等。
素海霖嘅外貌同身形一直成為討論話題，今次佢就被網民大讚愈黎愈靚及身形愈黎愈好，不過素海霖就回覆指自己鍾意之前多啲，「唔係個個中意瘦既自己既」。有網民又表示覺得素海霖已經好瘦，唔洗點減肥，亦獲素海霖回覆表示去咗水腫：「呢個係瘦，平時係肥一個size~不過又咁講，我見嗰啲人就算嗰個人明明好瘦，都會話佢哋好肥所以唔需要太在意」。
「對眼成日炒車」
對於素海霖今次嘅演出，網民亦大讚有進步：「呢次拍得好靚喎！而且成個set，燈光，拍法，靚過哂日本自己其他制作」、 「露天泳衣嗰段，對眼有港女嘅靈魂」、「性感到震呀」、「第五集最正」等等，甚至有網民詢問幾時會有第6集。
不過，都有網民覺得素海霖演技仍需改進：「只有兩個肉體嘅碰撞並沒有情感上嘅交流」、「對白太少，唔激，反而你係YouTube講，仲激D啦」、「從來都冇見過演技咁奇怪既女優」、「對眼成日炒車」等等。
原文刊登於 Yahoo 娛樂圈