素海霖第5部作品面世解鎖新挑戰　網民大讚有進步兼身形愈黎愈好

素海霖（Erena／繪麗奈）為香港首位AV女優，香港人身份加上會喺所參與嘅AV作品中加入親切嘅廣東話對白，一直深受網民熱捧，短短出道半年已拍下5齣作品，早前更透露有電影正傾談中，以及將會自資開網上性商品店。

飾按摩師以多套泳裝上陣

素海霖第5部作品FSDSS-752亦已於周一（10月30日）面世，素海霖更於社交平台發文表示希望大家支持：「如果大家想繼續能看到我演出，請繼續多多支持正版，看翻版真的不用跟我説」。

素海霖第5部作品以香港色情水療中心作主題，素海霖飾演按摩師，以多套泳裝上陣，包括純白喱士比堅尼、鮮藍色比堅尼及黑色連身性感內衣，與男優於水池中激戰。過程中，素海霖一如嘅往大講廣東話：「呢度啊？」、「我已經煮好飯啦，不過喺食飯之前，我想令你舒服先！」等等。