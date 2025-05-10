素海霖約haters全部無影 開相展歡迎踩場淋油︰最緊要俾錢

素海霖以「繪麗奈」身份進軍日本AV界後受盡haters網絡欺凌，她今日（10日）點名約定九名攻擊她的常客於下午5時到旺角街頭「面談」，唯一眾haters全沒有出現，反而吸引大批粉絲到場追住她拍照，更因為人多搞到迫爆lift被困，最後要出動埋消防到場「滅火」，救出一眾粉絲。

素海霖表示昨晚在IG收到警方留言，反對她在街頭舉行活動，她說︰「我覺得我一定要出現，唔想俾人覺得我縮沙！」她稱已向警方表明haters一定不會出現，但警方就以haters會出現的方向考慮安全，於是她只好由街頭變成到party room等haters。她稱自己於今早仍收到haters鬧，「有個假帳戶仲係度問我老母出唔出嚟，講啲嘢都九唔搭八，但佢哋都係唔出。佢哋可能覺得出嚟就中計，但我先係被人鬧嗰個，仲要冒住有安全問題，冒住風險佢哋淋我水。」

她坦言為了今次活動請兩名保安保護自己，更沒想過吸引多了支持者，IG追蹤人數多了600人。她更表示經常被一個人鬧她是「雞」，自己是非常希望可以跟對方傾偈，了解對方的想法。她有意在半年後搞類似活動，會考慮向警方入紙。她指haters「乜都鬧」，祖宗十八代也常被他們問候。她說︰「又有啲叫我『一萬蚊出嚟做』，但其實我商業收費都唔止呢個價。又話我冇成績、冇人討論，我唔係日日被人討論，但上個月喺日本twitter見到有人討論我，評價我作品，我cap俾佢哋睇。」

出售原味內衣褲屬業界做法

素海霖早前出售原味內衣褲，隨即被網民笑她窮，她說︰「啲人又話嘔心、雞！大家唔好話我窮，如果我係窮就咩片都會接，但我依家仲有選擇工作自由。可能我之後買咗樓，少啲錢都會接。」她續指出售原味內衣褲是AV業界一貫行銷方法，就算香港有賣相的女仔也會做。

歡迎haters去相展踩場

她稱出售原因離不開是因為6月自資搞相展，租場費用不菲，只希望可以回本。她亦感謝有些粉絲課金支持，「有個人連我未出有咩相已經課金，之前我出飛機杯連包裝咩都未有，都有粉絲已經話入住一千蚊先，我好感動。」

問到如果有haters踩場淋油，她表示沒有問題，最重要俾錢，並認為這些haters一定不會出現，除非他們覺得淋完會性興奮。