素海霖罕有分享感情事 一生最愛病逝遺撼無法見最後一面

1996年港姐冠軍李珊珊神隱10多年，成功克服情緒病後，開設了網上頻道《三坐山Mount Trio》，昨日邀來以「繪麗奈」之名進軍日本AV界的素海霖任節目嘉賓。

節目進行逾個半小時，李珊珊認識了素海霖之後讚不絕口，認為她想法清晰、有智慧、很善良，李珊珊形容：「喺我心目中好高分。」除了獲死忠粉絲打來支持外，素海霖還難得提到自己的感情事，自爆最愛於數年前離世令她難以釋懷，認為最愛並不一定是一齊最耐，她表示：「一齊兩個月，呢世人，除咗屋企人之外佢係對我最好嘅人，佢好好，但係佢過咗身。」指對方未到40歲已經不幸離世，原來其舊愛並非香港人，素海霖經向他生前的助手打探，之後曾去拜祭這位一生中最愛。