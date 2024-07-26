素海霖講性經自爆佔有慾強 最憎同另一半做愛睇AV

素海霖以「繪麗奈」之名殺入日本AV界，成為首位香港AV女優，日前她應安全套品牌邀請擔任代言人，而該品牌曾找來蒼井空做代言，如今由她「取替」前輩，素海霖表示感到壓力的竟然是自己成為女優之後，首個代言的廣告不是安全套！至於何時代言性用品，直率的她明言只要酬勞滿意，便會接拍。問到會否考慮推出3D倒模飛機杯，她說︰「真係有機會出！計劃緊！」男士真的有性福了！

拍攝廣告當日，素海霖以一襲緊身tube dress示人，大騷美好身材。經常被網民抨擊肥胖的她，現實中跟肥談不上，反而少少肉地更是男士至愛。她自言做安全套代言人絕不感到尷尬，喜歡做愛的她接觸過不同牌子安全套，她首選要夠濕潤，「有時自己比較乾，但另一半仍然不停進入，於是就咁穿咗！夠濕先最重要！」她表示家中一定有安全套，但認為安全套還是男士準備比較好，「人哋見到我個袋有，好自然諗係有目的，如果自己見到個男仔袋有幾個，都會諗佢咩事有咁多！」

她自言是個佔有慾強的人，最接受不到跟另一半看AV，「我係對外可以好大方，但對自己另一半就唔係，係好管制！」她透露平日也會收到女士inbox稱不想男友看她的AV，她坦言自己也是這樣的人，並建議對方如果控制不到另一半，就分手再找一個「你可以食得住嘅人！」她又認為香港不少女士都很大方，會購入她的AV再跟男友分享。 她稱過去周不時收到網民的露骨短訊，甚至向她發放下體照，她坦言以前會評論對方的大小，但後期選擇不回覆，「其實有啲人係愈回覆就會愈send愈多，所以依家都唔會太覆。如果佢係做我會員，收到呢啲相(下體照)係可以接受，因為佢係冇地方抒發。」她表示作為一個AV女優，便是男士的性幻想對象。

提到她自去年11月起便再沒有AV新作，甚至傳她引退，她否認並指待合適的時間便會宣布，自己亦一直在努力準備不同驚喜給大家。她表示公司有很多AV女優，要逐一安排，單是要拍一部AV便要花一個月的時間去準備。她說︰「只係AV方面靜，但係其他嘢都係進行緊，會陸續俾驚喜大家！暫時都未有引退打算，如果有一定第一時間通知大家！」 她指過去一年都嘗試不同範疇的東西，實在有點攰，因此一度關閉賣相平台。談到她開始努力經營Youtube Channel，她表示最想拍多些飲食題材，「第一，自己好鍾意睇飲食片；第二，我覺得做飲食片可以賺錢；第三，我點都要食，點解唔拍埋俾大家睇；第四，我雖然依家未有(飲食)廣告，但係食自助餐個條已經回本！」她坦言拍片只是興趣，自己只是靠一部電話去拍片及剪接，自己沒有請專人去拍，所以能夠回本已經好厲害。

至於會否考慮做「Miss Sex」為大家解答性愛疑難，她認為要另開頻道，自己過去也有收過別人問「一開始同男朋友做愛要唔要戴套」這類問題。她認真答道︰「我話一定要！一開始你唔知對方係咩人，對方可能有病唔同你講，依家真係有啲人好黑心！相處一段時間，做到一定次數，先唔好戴！如果係一夜情嗰啲，戴係好啲！雖然係好爽，但要諗下後面條路！」她稱身邊曾有人因為一夜情，只是一次沒有戴套而懷孕。