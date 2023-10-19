索．羅蘭化身試味專家 為米芝蓮越南錦麗牛肉粉專門店代言

88歲羅蘭姐又有新搞作，近日化身越南女神「索．羅蘭」大展「味」力。羅蘭姐穿上婀娜多姿的越南服飾，連同年輕越南姑娘(由人氣YouTuber柿柿飾演)，為歷史悠久的過江龍越式牛肉粉專門店——錦麗，拍攝全新一輯廣告。
「索．羅蘭」今次獲錦麗越南牛肉粉專門店邀請拍攝，答應合作之前，她化身「試味專家」，靜靜相約朋友往餐廳試食，親嚐越南錦麗綜合粉的「味」力。她說：「我本身都好鍾意食越南牛河，牛肉湯底係成碗牛河嘅靈魂。而錦麗綜合粉啖湯又真係火喉十足，原來每日現場熬煮23小時！就係因為呢啖湯，仲有靚牛肉，我至答應接拍廣告。」
越南登台遇宵禁 食唔到牛河
說到越南牛河，羅蘭姐憶起大約半世紀前，她與《歡樂今宵》演員們拉隊到當地登台，完成演出後大家心思思想食越南牛河，就相約一齊離開酒店出外覓食，卻不知道當時越南宵禁，幸好被酒店員工制止出外，才不致闖禍。羅蘭姐說：「當時想食一碗越南牛河，原來都唔容易，真係好失望，一直耿耿於懷，後來再次到越南旅行時終於食到，令人一試難忘。現在香港可以食到原味道真係幸福，唔怪得米芝蓮都讚，真係鬼火咁正啊。」
穿上越南服飾 佻皮演繹
廣告拍攝當日羅蘭姐換上錦麗圍裙說：「令你嗒得咁甜嘅就係：半世紀堅持製作錦麗牛肉粉！火喉十足，每日現場熬煮23小時！米芝蓮都讚鬼火咁正！」表現精靈，更佻皮地以肢體動作配合「鬼火咁正」這句對白，全場都讚她拍攝時好有女人味。甚至有食客見到羅蘭姐出現，延遲埋單並欲闖入拍攝範圍打卡，見慣大場面的羅蘭姐就保持微笑寬容面對粉絲。