索．羅蘭化身試味專家 為米芝蓮越南錦麗牛肉粉專門店代言

88歲羅蘭姐又有新搞作，近日化身越南女神「索．羅蘭」大展「味」力。羅蘭姐穿上婀娜多姿的越南服飾，連同年輕越南姑娘(由人氣YouTuber柿柿飾演)，為歷史悠久的過江龍越式牛肉粉專門店——錦麗，拍攝全新一輯廣告。

「索．羅蘭」今次獲錦麗越南牛肉粉專門店邀請拍攝，答應合作之前，她化身「試味專家」，靜靜相約朋友往餐廳試食，親嚐越南錦麗綜合粉的「味」力。她說：「我本身都好鍾意食越南牛河，牛肉湯底係成碗牛河嘅靈魂。而錦麗綜合粉啖湯又真係火喉十足，原來每日現場熬煮23小時！就係因為呢啖湯，仲有靚牛肉，我至答應接拍廣告。」