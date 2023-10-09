紥職2｜連詩雅入場支持 老公陳家樂：佢為偶像黃宗澤

黃宗澤（Bosco）、張繼聰、陳家樂日前為有份主演的電影《紮職2》連跑七場借票，落力為電影宣傳。早前連詩雅（Shiga）於社交平台上的限時動態上載一幅戲院內播放完電影《紮職2》的相片，相片中除了老公陳家樂，還有另外兩位男主角黃宗澤及張繼聰，Shiga更在限時動態寫上「預祝票房大賣」，明顯是捧家樂場，勁sweet。陳家樂隨後轉發太太限時動態，更說「多謝支持，好似第一次黎（嚟）睇有我既（嘅）戲」，以為好sweet，不過他接着又寫「定係睇你偶像？你自己知自己事啦」。

連詩雅首次入場看陳家樂主演電影

《紮職2》謝票當日，陳家樂表示之前Shiga並不太喜歡看他的戲，首映當日是首次入場看他主演的電影，「因為可能我多數嘅戲都係愛情片，今次難得嘅一套江湖片我係冇感情線，所以佢就好主動話要嚟睇啦。」但隨後又覺得她並非捧自己場，笑說：「其實佢係嚟支持佢偶像Bosco。佢係好鍾意睇Bosco嘅戲，佢一瞓唔着覺，就會開電話、開電視睇番Bosco嗰啲劇，《溏心風暴》1、2、3，所以我都好熟Bosco㗎啦，好似同佢成日見咁樣，哈哈。」

問他會否呷醋？陳家樂直言沒有，因為他亦有自己偶像，「咁唔通佢又呷醋咩，哈哈，唔緊要吖，佢咪嚟睇囉，最好叫晒佢啲親朋戚友、fans去睇，支持套戲就得㗎啦，《紮職2》加油！」