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娛樂
2023-10-09 14:40:34

紥職2｜連詩雅入場支持 老公陳家樂：佢為偶像黃宗澤

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陳家樂、黃宗澤及張繼聰主演《紮職2》。

陳家樂、黃宗澤及張繼聰主演《紮職2》。

黃宗澤（Bosco）、張繼聰、陳家樂日前為有份主演的電影《紮職2》連跑七場借票，落力為電影宣傳。早前連詩雅（Shiga）於社交平台上的限時動態上載一幅戲院內播放完電影《紮職2》的相片，相片中除了老公陳家樂，還有另外兩位男主角黃宗澤及張繼聰，Shiga更在限時動態寫上「預祝票房大賣」，明顯是捧家樂場，勁sweet。陳家樂隨後轉發太太限時動態，更說「多謝支持，好似第一次黎（嚟）睇有我既（嘅）戲」，以為好sweet，不過他接着又寫「定係睇你偶像？你自己知自己事啦」。

 

Shiga連詩雅與陳家樂2023年結婚（Shiga連詩雅 fb） 陳家樂轉發Shiga連詩雅IG限時動態，踢爆太太是黃宗澤死忠（陳家樂 IG）

連詩雅首次入場看陳家樂主演電影

《紮職2》謝票當日，陳家樂表示之前Shiga並不太喜歡看他的戲，首映當日是首次入場看他主演的電影，「因為可能我多數嘅戲都係愛情片，今次難得嘅一套江湖片我係冇感情線，所以佢就好主動話要嚟睇啦。」但隨後又覺得她並非捧自己場，笑說：「其實佢係嚟支持佢偶像Bosco。佢係好鍾意睇Bosco嘅戲，佢一瞓唔着覺，就會開電話、開電視睇番Bosco嗰啲劇，《溏心風暴》1、2、3，所以我都好熟Bosco㗎啦，好似同佢成日見咁樣，哈哈。」

問他會否呷醋？陳家樂直言沒有，因為他亦有自己偶像，「咁唔通佢又呷醋咩，哈哈，唔緊要吖，佢咪嚟睇囉，最好叫晒佢啲親朋戚友、fans去睇，支持套戲就得㗎啦，《紮職2》加油！」

 

連詩雅在社交網站不時上載靚相。（連詩雅FB） 連詩雅在社交網站不時上載靚相。（連詩雅FB） 連詩雅在社交網站不時上載靚相。（連詩雅FB） 連詩雅在社交網站不時上載靚相。（連詩雅FB） 連詩雅在社交網站不時上載靚相。（連詩雅FB） 連詩雅在社交網站不時上載靚相。（連詩雅FB） 連詩雅在社交網站不時上載運動照。（連詩雅FB） 連詩雅在社交網站不時上載運動照。（連詩雅FB） 連詩雅在社交網站不時上載運動照。（連詩雅FB） 連詩雅在社交網站不時上載運動照。（連詩雅FB） 連詩雅在社交網站不時上載運動照。（連詩雅FB） 連詩雅在社交網站不時上載靚相。（連詩雅FB） 連詩雅微博寫「出國表演」，惹大批內地網民炮轟。

問到站在家樂身旁的黃宗澤是否認識「陳太」，他謂之前曾為連詩雅網上節目《絲打圍爐》任嘉賓，接受過Shiga訪問，「嗰陣時佢都有同我講，佢話佢好鍾意睇我嘅戲，我有問佢：『咁家樂知唔知㗎？』哈哈，佢話梗係知啦！佢話：『而家最愛我老公！』哈哈，兩個成日喺我面前曬命，show恩愛！」首映當日Shiga專登捧他場，Bosco笑言要多多支持，「既然陳太咁捧我哋場啦，應該自己『um』荷包用佢老公名義買十張飛，用我名義買5張，支持吓我哋。」

原文刊登於 Yahoo 娛樂圈

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