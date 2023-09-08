熱門搜尋:
黑雨 天氣 太和邨雙屍命案 梁朝偉 那年盛夏我們綻放如花 綠色債券 福島核污水 好去處 網上熱話 親海駅II MIRROR C觀點 免費機票 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 二手樓 ESG系列 國際專題 食譜 夜市經濟 減肥 日圓匯率 深圳好去處 粉嶺高球場 伯明翰破產 冼迪琦 大閘蟹2023
返回
娛樂
2023-09-08 15:00:00

紮職2｜黃宗澤與張繼聰陳家樂「有難同當」首天開工捱冷落水拍打鬥戲

分享：
黃宗澤、張繼聰與陳家樂在《紮職2》演有難同當三兄弟。

黃宗澤、張繼聰與陳家樂在《紮職2》演有難同當三兄弟。

由黃宗澤、張繼聰、陳家樂、黃德斌、周勵淇、衛詩雅主演的電影《紮職2》，主打睽違已久的兄弟情義，集江湖動作、兄弟情義，散發濃厚的地道風味，加上鄭則士、黃錦燊等資深演員參與，滿有昔日港片情懷，定檔於105日公映。

當黃宗澤接到《紮職2》劇本，已經感覺滿滿：「很有以前江湖片、古惑仔電影那份感覺，這是香港最拿手的片種！」阿聰亦認同，《紮職2》將會喚醒觀眾的集體回憶：「近幾年少見這類題材，無論演員或工作人員，也很久沒有接拍過，對觀眾來說是一份情懷，對年輕一代，沒有怎麼在戲院看過這種戲，會有新鮮感！」

陳家樂為《紮職2》剷平頭裝突破形象。 三位男主角第一天開工已經歷生死 鄭則士、袁富華與陳家樂在《紮職2》鬥戲

平頭look造型好霸氣

當黃宗澤接到《紮職2》劇本，已經感覺滿滿：「很有以前江湖片、古惑仔電影那份感覺，這是香港最拿手的片種！」阿聰亦認同，《紮職2》將會喚醒觀眾的集體回憶：「近幾年少見這類題材，無論演員或工作人員，也很久沒有接拍過，對觀眾來說是一份情懷，對年輕一代，沒有怎麼在戲院看過這種戲，會有新鮮感！」

3位男主角之中，陳家樂是唯一參與過《紮職》的演員，他以前所未見的平頭look的霸氣造型演古惑仔角色，家樂表示：「《紮職》是自己首次試演古惑仔角色，戲分不算多，今次真正再次挑戰，起初的確有些緊張，導演吳家偉想幫我改變既有陽光、斯文的形象，就透過《紮職2》帶來一個新造型吧！」

黃德斌在《紮職2》中非常賞識黃宗澤與陳家樂。 黃宗澤十分享受與張繼聰演戲。(《紮職2》劇照)

火速建立手足情感

《紮職2》的3兄弟的感情深厚，聯手抗敵，家樂笑言第一天開工，已跟Bosco與阿聰「有難同當」，火速建立手足情感，「我們的兄弟情來得幾快，第一天就要上山下海，那時天氣很凍又要落水，本來沒說要在水中對打，但導演叫我們愈行愈出，終於所有演員都浸在水中打架，經歷過『生死』，自然好快熟絡！」Bosco亦慶幸遇上好對手「與阿聰拍戲是一種享受，他會拋出很多不同點子、演戲方法，跟大家一起研究；之前未與家樂合作過，開會時，他有阿聰同樣的特質，不斷想出新構思，到現場又會再傾彼此對白、眼神，怎樣可以交流到最好，感情當然會有所增長！」阿聰甚至用「無私」總結這個「紮職三人組」：「好難得遇上這樣的對手，大家一條心想演好部戲，互相都希望成就對方，這份無私的兄弟情，戲外戲內都一致！」

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受