紮職2｜黃宗澤與張繼聰陳家樂「有難同當」首天開工捱冷落水拍打鬥戲

當黃宗澤接到《紮職2》劇本，已經感覺滿滿：「很有以前江湖片、古惑仔電影那份感覺，這是香港最拿手的片種！」阿聰亦認同，《紮職2》將會喚醒觀眾的集體回憶：「近幾年少見這類題材，無論演員或工作人員，也很久沒有接拍過，對觀眾來說是一份情懷，對年輕一代，沒有怎麼在戲院看過這種戲，會有新鮮感！」

由黃宗澤、張繼聰、陳家樂、黃德斌、周勵淇、衛詩雅主演的電影《紮職2》，主打睽違已久的兄弟情義，集江湖動作、兄弟情義，散發濃厚的地道風味，加上鄭則士、黃錦燊等資深演員參與，滿有昔日港片情懷，定檔於10月5日公映。

平頭 look 造型好霸氣

當黃宗澤接到《紮職2》劇本，已經感覺滿滿：「很有以前江湖片、古惑仔電影那份感覺，這是香港最拿手的片種！」阿聰亦認同，《紮職2》將會喚醒觀眾的集體回憶：「近幾年少見這類題材，無論演員或工作人員，也很久沒有接拍過，對觀眾來說是一份情懷，對年輕一代，沒有怎麼在戲院看過這種戲，會有新鮮感！」

在3位男主角之中，陳家樂是唯一參與過《紮職》的演員，他以前所未見的平頭look的霸氣造型演古惑仔角色，家樂表示：「《紮職》是自己首次試演古惑仔角色，戲分不算多，今次真正再次挑戰，起初的確有些緊張，導演吳家偉想幫我改變既有陽光、斯文的形象，就透過《紮職2》帶來一個新造型吧！」